Трамп поздравил отмечающих Наурыз людей
В своем поздравлении президент США также упомянул Иран.
Фото : vesti.ru20 марта 2018, 12:55
Президент США Дональд Трамп поздравил людей, отмечающих Наурыз, передает Reuters.
"Желаю прекрасного и благословенного Наурыза миллионам людей, отмечающих прибытие весны", - сказал Трамп в поздравительной речи.
Поздравляя иранцев, он также упрекнул власти этой страны, которые "служат себе, а не людям". Американский президент в очередной раз обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в поддержке терроризма за рубежом.
Наурыз отмечается в Иране и Афганистане как начало нового года по астрономическому солнечному календарю. Государственный праздник отмечается и в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Македонии и Албании.
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