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Трамп поздравил отмечающих Наурыз людей

В своем поздравлении президент США также упомянул Иран.

Фото : vesti.ru20 марта 2018, 12:55

Президент США Дональд Трамп поздравил людей, отмечающих Наурыз, передает Reuters.

"Желаю прекрасного и благословенного Наурыза миллионам людей, отмечающих прибытие весны", - сказал Трамп в поздравительной речи.

Поздравляя иранцев, он также упрекнул власти этой страны, которые "служат себе, а не людям". Американский президент в очередной раз обвинил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в поддержке терроризма за рубежом.

Наурыз отмечается в Иране и Афганистане как начало нового года по астрономическому солнечному календарю. Государственный праздник отмечается и в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Македонии и Албании.


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