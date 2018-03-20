Шпекбаев прокомментировал дело бывшего руководства "СК-Фармация"

По делу проводятся необходимые экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные действия.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал дело в отношении бывшего руководства "СК-Фармация", передает Zakon.kz.

"Досудебное производство по уголовному делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан Пак Л.Ю., председателя правления ТОО "СК-Фармация" Касаткина М.Е. и их соучастников продолжается. Касаткин в настоящее время содержится под стражей", - сообщил Шпекбаев, отвечая на вопросы пользователей интернет-конференции.

По его словам, в отношении Ларисы Пак, с учетом ее состояния здоровья, мера пресечения была изменена на домашний арест.

"По делу проводятся необходимые экспертизы, допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование его обстоятельств. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - заключил он.

Напомним, в октябре стало известно, что глава "СК-Фармация" Максим Касаткин арестован на два месяца. В антикоррупционной службе сообщили, что за 2015-2017 годы руководством ТОО "СК-Фармация" и ТОО "КазСибФармацея" похищено более 1,8 млрд тенге.

Ларису Пак и других лиц, проходящих по уголовному делу, подозревают в незаконной выдаче сертификатов о надлежащей дистрибьюторской практике за получение взяток в размере от 10 до 12 тысяч долларов. 30 ноября прошлого года Л.Пак была изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

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