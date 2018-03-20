Макаревич посмеялся над «поднявшейся волной говна» из-за злобных дебилов

Макаревич заявил в соцсетях, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о шумихе в СМИ, которую спровоцировал его комментарий в соцсетях. Он написал в Facebook во вторник, 20 марта, что его неправильно поняли, а разразившийся скандал только доказывает его слова.

Музыкант рассказал, как во время гастролей по Северной Америке на пути из Чикаго в Торонто у него от звонков журналистов «начал разрываться телефон», но он вежливо уклонялся от разговора. «На десятом звонке призадумался — что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть — вот оно что! Я, оказывается, "назвал россиян злобными дебилами"! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа», — поведал Макаревич.

Исполнитель подчеркнул, что не говорил того, что ему приписывают, и еще раз привел свой комментарий: «Мне кажется, что госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов».

«Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне говна, работает этот 25-й кадр, работает», — добавил он.

Накануне Макаревич заявил в соцсетях, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Фразу про злобных дебилов лидер «Машины времени» написал в ответ одному из комментаторов его поста. Исполнитель добавил, что для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо для начала спилить Останкинскую телебашню.

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