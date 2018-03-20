В Астане на территории этноаула будет установлен казан 1775 года

Главной городской площадкой Наурыза в этом году является территория выставочного комплекса ЭКСПО, где 21 марта с 13:00 стартует праздничная программа.

В рамках программы празднования Наурыза жители и гости столицы смогут посетить уникальный этноаул и тематические музеи-юрты на территории выставочного комплекса ЭКСПО, международный турнир по историческому средневековому бою «Клинок степи» на площади у монумента «Қазақ елі», а также театрализованные представления и концерты с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов, передает zakon.kz, со ссылкой на официальный сайт столичного акимата со ссылкой на управление культуры и спорта.

Площадка на территории ЭКСПО

Главной городской площадкой Наурыза в этом году является территория выставочного комплекса ЭКСПО, где 21 марта с 13:00 стартует праздничная программа. На территории выставки для астанчан и гостей столицы будет открыт этноаул. Посетителей встретят персонажи казахских народных сказок: Алдар Косе, Кожанасыр, Тазша бала и другие герои. Артисты столичных театров представят зрителям национальные обряды и традиции. Гончары, ювелиры, мастера войлоковаляния и декоративно-прикладного искусства продемонстрируют свои изделия ручной работы.

Для посетителей этноаула запланированы спортивные состязания по қазақ күресі, асық ату, перетягиванию каната, армрестлингу и поднятию гирь. Также все желающие смогут проверить силу и выносливость в национальной игре «Поднятие барана» и покататься на национальных качелях алтыбакан.

На территории юрточного городка установлен тайказан с наурыз-коже вместимостью 1000 литров, возле которого пройдет театрализованное представление. Кроме того, для посетителей состоится праздничный концерт с участием ведущих отечественных артистов.

Гостей этноаула ожидает выставка собак древних казахских пород тазы и тобет.

Отдельная зона отведена под фудкорт, где будет организована продажа горячих блюд восточной кухни.

Особого внимания заслуживает музейный комплекс из четырех юрт, который размещен на территории этноаула. Первая юрта посвящена древнетюркской письменности и культуре. Здесь представлена реконструкция каменных стел с древнетюркскими письменами, экскурсоводы расскажут посетителям о происхождении этих памятников истории.

Вторая юрта носит название «Музей национальных музыкальных инструментов». Здесь гости смогут познакомиться с реконструкцией старинных инструментов – домбры, наркобыза, даулпаза, жетыгена, сырная и других, а также прослушать рассказ об истории создания и развития этих инструментов.

Третья юрта – «Музей национальной этнографии и ювелирных изделий». Посетителям представят старинные предметы быта казахов – адалбақан, жағлан, кебеже, жүкаяқ и другие, а также старинные ювелирные изделия мастеров Западного Казахстана – сәукеле, өңіржиек, өңіртал, құдағи жүзік, белдік, асатаяқ и другие украшения.

Четвертая юрта – «Музей национальных ковровых изделий». Гости смогут ознакомиться со старинными ворсовыми и безворсовыми казахскими коврами, а также коврами из войлока и шелка, прослушать рассказ гида о древней технологии создания этих изделий.

Кроме того, в этноауле будет установлен казан 1775 года, 243-летняя реликвия была восстановлена в 1997 году.

Аналогичная праздничная программа ждет посетителей этноаула на территории выставочного комплекса ЭКСПО и 22 марта с 10:00 до 16:00.

Площадь у монумента «Қазақ елі»

Еще одной крупной городской площадкой для празднования Наурыза станет территория у монумента «Қазақ елі». Здесь праздничная программа будет проходить 21 и 22 марта с 10:00 до 16:00.

Зрителей ждет концерт с участием звезд казахстанской эстрады, танцевальных и инструментальных коллективов, а также красочное театрализованное представление.

На площади у монумента раскинется юрточный городок, будут установлены алтыбаканы, спортивные арены для состязаний по национальным видам спорта, а также торговые палатки

Уникальным событием станет международный турнир по историческому средневековому бою «Клинок степи», который пройдет на территории у монумента «Қазақ елі» 21–22 марта в рамках праздничной программы. Ожидается, что в состязаниях примут участие более 80 реконструкторов из пяти стран: Казахстана, России, Украины, Кыргызстана и Узбекистана. В первый день запланированы одиночные поединки в формате щит-меч, меч-баклер, полуторный меч, алебарда, во второй день – командные состязания.

Городская площадь, Студенческий парк, театр «Жастар» и жилые массивы

Также 21 и 22 марта традиционные уличные гуляния пройдут на Городской площади у здания столичного акимата, в Студенческом парке с 10:00 до 16:00.

На Городской площади будут установлены юрты, алтыбаканы, состоятся концерт, показ национальных обрядов и спортивные состязания. В Студенческом парке будут организованы праздничные концерты и театрализованные представления.

22 марта с 12:00 до 15:00 праздничная программа состоится также на площадке у театра «Жастар».

В жилых массивах столицы народные гуляния в честь Наурыза стартовали уже 17 марта. За этот период они прошли в жилых массивах «Железнодорожный», «Интернациональный», «Мичурино» и «Промышленный». 21 марта праздничные гуляния продолжатся в жилых массивах «Пригородный» и «Уркер», 22 марта – «Коктал-1» и «Ондирис», 23 марта – в микрорайоне Сарайшык.

Кроме масштабных представлений под открытым небом, во всех учреждениях культуры Астаны проходят мероприятия, посвященные Наурызу.

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