Россия проведет соревнования для паралимпийцев, не допущенных до Игр в Пхёнчхане

Россия проведет ряд соревнований, в которых смогут принять участие паралимпийцы, не допущенные до Игр в Пхёнчхане, с аналогичным размером призового вознаграждения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения в Кремле госнаград российским паралимпийцам, завоевавшим медали на Паралимпиаде, пишет ТАСС.

Он выразил слова благодарности как участникам Игр в Южной Корее, но и тренерскому составу, врачам, методистам, конструкторам специального оборудования и т.д. "Уверен, вам очень непросто смириться, что не все ваши подопечные смогли принять участие в Играх, но вы знаете, что за них искренне переживает вся страна", - сказал Путин.

"И мы сделаем все, что поддержать этих мужественных и честных людей, чтобы их таланты и упорство продолжали дарить надежду всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В том числе, проведем для паралимпийцев в этом году ряд соревнований с особым статусом и, конечно, призовые за победу в них будут сопоставимы с выплатами медалистам зимних Паралимпийских игр в Пхёнчхане", - сказал глава государства.

Российские спортсмены из-за отстранения Паралимпийского комитета России выступали на Играх в статусе нейтральных паралимпийских атлетов и под паралимпийским флагом, всего в Паралимпиаде в Пхёнчхане приняли участие 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Первенствовала в медальном зачете сборная США (36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых, 68 атлетов), третьими стали канадцы (28 медалей: восемь золотых, четыре серебряных и 16 бронзовых, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхёнчхане проходили с 9 по 18 марта.