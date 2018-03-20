Гудков и Собчак будут создавать новую партию с учетом итогов выборов президента РФ

Партия должна быть "привлекательной для нового поколения", сказал экс-депутат Госдумы.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков не намерен отказываться от идеи создания с Ксений Собчак новой партии, она будет создана на основе широкого идеологического представительства и с учетом результатов, полученных Собчак на президентских выборах. Об этом он во вторник сообщил ТАСС.

15 марта Гудков и Собчак объявили о намерении создать "Партию перемен" на базе партии "Гражданская инициатива", выдвинувшей Собчак кандидатом в президенты РФ.

"У Ксении [на президентских выборах] была четко либеральная программа. Я считаю, мы должны делать более широкую по взглядам организацию. Я, например, социал-демократ", - сказал он. Экс-депутат считает, что программа новой партии должна быть "привлекательна для нового поколения".

"Даже если взгляды могут не совпадать, какая должна быть шкала налогов, могут быть разногласия по формированию проведения пенсионной реформы - это не так важно", - полагает Дмитрий Гудков. "Суть в том, что есть запрос на альтернативу с новыми лицами", - подчеркнул он. При этом число набранных на президентских выборах Собчак голосов на президентских выборах Гудков оценил как "достаточное для старта". "Это не так много голосов, но это больше, чем "Яблоко" на выборах в Госдуму получило", - отметил Гудков.

Экс-депутат также указал на различия в президентских и парламентских выборах. "Одно дело, когда люди голосуют за референдум о доверии гаранту… А когда мы говорим про партийное строительство, про парламентские выборы - там как раз голосуется за идеологию", - заявил он.

По предварительным данным ЦИК, на выборах президента РФ кандидат о партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набрала 1,67% голосов, ее поддержало более 1 млн 200 тыс. человек.

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