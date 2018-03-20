Головкин назвал запасной вариант на случай срыва реванша с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) рассказал об альтернативном варианте, если его реванш с Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) не состоится из-за допинга мексиканца, сообщает Sports.kz.

— Я по-прежнему надеюсь, что этот бой состоится, потому что сейчас он самый большой в боксе. Я снова хочу оказаться на этом уровне. Но решать комиссии — положительный или отрицательный тест. Зная «Канело» и его команду, я не ожидал, что они будут использовать запрещенные вещества. Неприятно видеть их двигающихся в этом направлении. Я хочу соревнования спортсменов, а не лабораторий. Это «чистый» бой, а не медицинский бой. Эта ситуация показала наше отношение и любовь к спорту и отношение команды Альвареса. Если этот бой все же не случится, следующим шагом для меня будет Сондерс, так как моя мечта — завоевать все пояса чемпиона мира, — сказал Головкин.

Напомним, две февральские допинг-пробы «Канело» дали положительный результат, однако три последующие оказались чистыми. Пока неясно, какое решение примет Атлетическая комиссия штата Невада. Если она не применит к Альваресу санкций, реванш, как и было запланировано, состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

Что касается возможного боя с Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО), то британец владеет поясом WBO — единственным, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. 14 апреля Сондерс проведет защиту титула в поединке с Мартином Мюрреем (36-4-1, 17 КО).