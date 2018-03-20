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Изменения в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий
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Аннотация к документу: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 50 «О внесении изменений в некоторые приказы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий» (не введен в действие)
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Изменения внесены в:
приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 30 декабря 2005 года № 384-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги магистральной железнодорожной сети»;
приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 24 июля 2013 года № 220-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов и затрат в региональных электросетевых компаниях и энергопередающих организациях»;
приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 31 июля 2013 года № 238-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими регулируемые услуги подъездных путей»;
приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 67-НҚ «Об утверждении методик уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и регулируемых рынков».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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