Изменения внесены в:

приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 30 декабря 2005 года № 384-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги магистральной железнодорожной сети»;

приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 24 июля 2013 года № 220-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов и затрат в региональных электросетевых компаниях и энергопередающих организациях»;

приказ исполняющего обязанности Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 31 июля 2013 года № 238-ОД «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими регулируемые услуги подъездных путей»;

приказ Председателя Агентства по регулированию естественных монополий Республики Казахстан от 1 апреля 2014 года № 67-НҚ «Об утверждении методик уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и регулируемых рынков».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.