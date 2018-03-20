"Руки-базуки" удалил страницу во "ВКонтакте", попрощавшись с подписчиками

Ранее "качок из Пятигорска" Кирилл Терёшин попрощался со своими подписчиками и заявил, что больше никогда не появится в соцсети.

Кирилл Терёшин, более известный как "Руки-базуки", удалил свою страницу во "ВКонтакте" после того, как 18 марта пожаловался на самочувствие и попрощался с подписчиками, пишет Лайф.

В "Инстаграме" он рассказал, что рука опухла на 4,5 см. Некоторое время Терешин не выходил на улицу, однако сейчас его состояние нормализовывается. Но по-прежнему держится повышенная температура.

Напомним, житель Пятигорска прославился в конце прошлого года благодаря многочисленным фото и видео, где он демонстрировал результаты обильных инъекций синтола.

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