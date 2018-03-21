Аким области встретился с односельчанами мальчика из ЮКО

Глава региона рассказал, что предпринимается по делу.

Накануне праздника Наурыз аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил поселок Абай Сарыагашскоого района, где встретился с жителями и старейшинами села, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

На встрече глава региона отметил, что Наурыз – это праздник мира, дружбы, взаимопонимания и согласия, призвав жителей к солидарности и совместной работе.

«Вот уже почти четверть века Казахстан — независимое государство. Нам нужно бережно хранить и приумножить наше единство, межнациональное согласие, взаимопонимание и солидарность. Сарыагашский район является стратегическим районом, расположенным в приграничной зоне. Прирост населения здесь очень высок. При поддержке Главы государства проводится систематическая работа по улучшению социального положения населения. Все этого мы достигли благодаря нашему единству и солидарности. Если эти достижения поддержат наши жители, то мы сможем достичь еще больших результатов», - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, в ходе встречи глава региона заговорил об инциденте, произошедшем на прошлой неделе в поселке Абай. По словам акима области, на сегодня данным вопросом занимаются соответствующие компетентные органы, а для того чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, представителям старшего поколения необходимо в этом направлении проводить совместную работу на систематической основе.

Вместе с тем, в ходе встречи старейшина села М.Илисбеков отметил необходимость участия всех заинтересованных сторон в своевременном решении различных вопросов, возникающих в стране.

В завершение встречи аким области поздравил жителей района с весенним праздником Наурыз, пожелав мира и благополучия.

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