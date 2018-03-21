Головкин обвинил «Канело» в использовании допинга перед первым боем
21 марта 2018, 08:56
Ранее в двух-допинг пробах «Канело», взятых 17 и 20 февраля, были найдены следы кленбутерола.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF/IBO Геннадий Головкин сомневается, что его соперник Сауль Альварес был «чист» от запрещенных препаратов и в первом бою 16 сентября, сообщает Sports.kz.
Ранее в двух-допинг пробах «Канело», взятых 17 и 20 февраля, были найдены следы кленбутерола.
Однако с тех пор мексиканец сдал уже три дополнительных теста, которые не выявили каких-либо следов допинга. — Было довольно очевидно, что его мускулы имеют следы инъекций. Посмотрите на фото и спросите у докторов, — цитирует GGG журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр.
Реванш Головкина и Альвареса запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.
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