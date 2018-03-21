Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы

Глава государства отметил, все эти годы работа была направлена на развитие Казахстана, сейчас перед страной стоят большие задачи.

Фото : inform.kz

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ». «Поздравляю всех казахстанцев со светлым праздником Наурыз -праздником весны, возрождения и роста. С удовольствием и большой радостью мы ожидаем этот праздник, потому что день и ночь равняются, заканчивается зима, начинается весна и вся природа возрождается. Испокон веков наш народ всегда ждал этот праздник. Они ходили друг другу в гости, прощали все обиды, сажали деревья, очищали дома, свои поселки, приводили в порядок, готовились к лету, к возрождению и новому году», - сказал Нурсултан Назарбаев журналистам после посещения мюзикла «Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел». Глава государства отметил, все эти годы работа была направлена на развитие Казахстана, сейчас перед страной стоят большие задачи. «Мир очень быстро меняется. И индустрия меняется, и технологии меняются, жизнь меняется, и мы не должны отстать. Поэтому наша задача - войти в 30-ку развитых государств. Это, прежде всего, улучшение жизни народа. Поэтому я недавно объявил Пять инициатив, которые направлены на улучшение жизни (...) Я хочу пожелать всем казахстанцам благополучия, счастья, единства, успеха ради процветания нашей родины», - заключил Президент.

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