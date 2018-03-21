Актюбинская область лидирует по темпам роста реальной зарплаты в РК

С января этого года по области подписано 4771 меморандум, почти 500 предприятий приняли обязательства по повышению заработной платы.

По итогам 2017 года средняя заработная плата в Актюбинской области выросла на 7,3% и составила 126,1 тыс. тенге. Область заняла лидирующую позицию среди регионов Казахстана по темпам роста реальной заработной платы, сообщает Zakon.kz.

Об этом на совещании, состоявшемся под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева, сообщил руководитель инспекции труда Актюбинской области Мирбулат Раимкулов.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы исполнения актюбинскими предприятиями меморандумов о стабилизации производственных процессов и обеспечении трудовых прав работников.

Вот уже несколько лет подобные меморандумы местные власти заключают со всеми крупными и средними предприятиями региона. За их исполнением следит специально созданная рабочая группа. В результате принятых мер в минувшем году на 53 крупных предприятиях и в сервисных компаниях заработная плата была повышена от 7% до 20%, предприятия также чаще выдавали премии к государственным праздникам.

С января этого года по области подписано 4771 меморандум, почти 500 предприятий приняли обязательства по повышению заработной платы.

Аким области поручил держать на постоянном контроле вопрос исполнения меморандумов.

- Благодаря соблюдению соглашений на предприятиях области сохраняется стабильная ситуация, своевременно выплачивается заработная плата и социальные выплаты работникам. Работа по повышению зарплат должна быть продолжена, особенно это касается оплаты труда производственного персонала, а также тех, кто получает минимальную зарплату, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

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