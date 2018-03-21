В Астане стартовал любительский турнир по теннису «Astana open»

Сегодня, 21 марта, в Национальном теннисном центре стартовал ежегодный международный турнир среди любителей «Astana Open», посвященный празднику «Наурыз», сообщает Zakon.kz.

В этом году турнир пройдет в трех категориях. Женщины сыграют в категории 25+, мужчины в категориях 30+ и 45+. В турнире принимают участие 120 спортсменов из Казахстана, Китая, Украины, Италии и Кыргызстана.Турнир продлится до 23 марта.

Организатор турнира- Федерация тенниса Казахстана и Теннисный клуб «Астаналык».

Призовой фонд турнира – 1 800 000 тенге.

На первом этапе турнира все участники разделены на группы. Затем лучшие спортсмены в своей подгруппе выйдут в плей- офф(игра навылет) турнира.

Напомним, что в целях популяризации тенниса в Казахстане, Федерация тенниса Казахстана ежегодно проводят международные турниры среди любителей. А данный турнир «Astana Open» является традиционным турниром, который проходит в столице с 2013 года.