Ещё один памятник появится в Костанае
Идею его создания предложили представители репрессированных в Казахстан этносов.
Фото : inform.kz21 марта 2018, 16:08
Монумент благодарности казахскому народу предложили установить представители этнокультурных объединений Костанайской области во время празднования Наурыза, сообщает zakon.kz.
Идею его создания предложили представители репрессированных в Казахстан этносов.
- У нас есть желание, в ближайшее время мы соберемся и разработаем проект, - отметил председатель армянской общины Эребуни Тигран Бадалян. - Таким образом мы хотим выразить благодарность казахскому народу, который в тяжелое для нас время оказал нам поддержку.
Аким области Архимед Мухамбетов дал поручение руководству города о выделении места для строительства, которое будет расположено на видном месте и популярном среди горожан.
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