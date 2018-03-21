Ещё один памятник появится в Костанае

Идею его создания предложили представители репрессированных в Казахстан этносов.

Монумент благодарности казахскому народу предложили установить представители этнокультурных объединений Костанайской области во время празднования Наурыза, сообщает zakon.kz.

Идею его создания предложили представители репрессированных в Казахстан этносов.

- У нас есть желание, в ближайшее время мы соберемся и разработаем проект, - отметил председатель армянской общины Эребуни Тигран Бадалян. - Таким образом мы хотим выразить благодарность казахскому народу, который в тяжелое для нас время оказал нам поддержку.

Аким области Архимед Мухамбетов дал поручение руководству города о выделении места для строительства, которое будет расположено на видном месте и популярном среди горожан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!