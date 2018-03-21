В Актобе к празднику Наурыз открыли врачебную амбулаторию

Медицинское учреждение является очередным социально-значимым проектом, реализованным в рамках государственно-частного партнерства.

В среду, 21 марта, в Саздинском сельском округе г.Актобе в рамках празднования Наурыз мейрамы открылась новая врачебная амбулатория, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

Медицинское учреждение является очередным социально-значимым проектом, реализованным в рамках государственно-частного партнерства.

В торжественном мероприятии принял участие аким области Бердыбек Сапарбаев.

- Согласно поручениям Главы государства Нурсултана Назарбаева, за минувшие 26 лет в стране была проведена масштабная работа по улучшению здоровья населения и развитию здравоохранения. Только в Актюбинской области за последние годы открыты десятки новых медучреждений, создан медицинский кластер. Наша цель – создать условия, в которых актюбинцы смогут получать все необходимые им медицинские услуги на высоком качественном уровне, не выезжая за пределы области, - сказал в приветственной речи глава региона.

Аким области также поздравил актюбинцев с праздником Наурыз, пожелав счастья, семейного благополучия и процветания.

Стоимость реализации проекта - 83 млн. тенге. Площадь здания порядка 400 кв. м., имеется отдельный вход для инфекционных больных. Медучреждение будет обслуживать порядка 3000 человек, проживающих в микрорайонах Бауырластар–1 и Бауырластар–2. Плановая мощность - 50 посещений в смену.

В новой амбулатории сельчане смогут получать стандартный набор лабораторных исследований, стоматологическую помощь, услуги физиотерапевтического и процедурного кабинетов, лечение в условиях дневного стационара. Штат амбулатории укомплектован необходимыми специалистами. Организованы два участка: общей врачебной практики и педиатрический участок. В планах оказание услуг узкими специалистами.

Отметим, в праздничные дни по области будет сдано еще четыре медицинских учреждения. В частности, в селах Акшат, Украинка, Магаджан и поселке им. К. Нокина первых пациентов примут врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Всего в 2017 году в сельской местности было начато строительство 21 медицинского объекта в рамках ГЧП. Большая их часть уже введена в строй.

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