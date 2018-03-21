В Астане в честь Наурыза открыт праздничный этноаул

Для посетителей этноаула приготовили насыщенную развлекательную программу с национальным колоритом.

Сегодня, 21 марта, в Астане в этноауле на территории выставочного комплекса ЭКСПО стартовали широкомасштабные народные гулянья, приуроченные к главному празднику весны - Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление культуры и спорта города Астаны.

Праздничные мероприятия на этой площадке также пройдут завтра, 22 марта, с 10:00 до 16:00 часов.

Для посетителей этноаула приготовили насыщенную развлекательную программу с национальным колоритом. Встречают гостей любимые персонажи казахских народных сказок, артисты столичных театров демонстрируют национальные обряды и традиции. Также здесь проходит выставка изделий ручной работы ремесленников декоративно-прикладного, гончарного, ювелирного искусства и мастеров по войлоковалянию.

На сцене этноаула организован праздничный концерт с участием ведущих творческих коллективов и артистов республики. Это ансамбль народной музыки «Сарыарка» и группа традиционной музыки «Коркыт» Государственной академической филармонии столицы, заслуженные деятели РК Тамара Асар, Гульзира Бокейханкызы, обладатель государственной молодежной премии «Дарын» Нурбол Балапанов, известные вокалисты Досымжан Танатаров, Маржан Арапбаева, Дос, трио «Аламан», Перизат Турарова, Жазгуль Данылбаева, Кунсулу Турлыбекова, Айгерим Нартуйе, Айнур Конысбаева, Дастур Асылхан и другие популярные артисты.

Ярким хореографическим оформлением концерта стали танцевальные номера в исполнении ансамбля народного танца «Шалкыма».

В центре площадки установлен тайказан вместимостью 1000 литров, в котором готовят главное блюдо праздника – наурыз-коже. Кроме того, гости могут отведать горячий плов, баурсаки и другие восточные блюда на специально отведенном фудкорте. У астанчан и гостей города есть уникальная возможность увидеть настоящую реликвию – чугунный казан емкостью около 200 литров, который был произведен в 1775 году, и по сей день используется для приготовления горячих блюд.

На территории этноаула установили национальные качели алтыбакан, на которых могут прокатиться все желающие. Кроме того, посетителям предлагают сыграть в народную игру асық асту, помериться силами в перетягивании каната, армрестлинге и поднятии гирь. На спортивной арене этноаула проходят зрелищные соревнования по национальному виду спорта қазақша күрес с участием профессиональных борцов республики.

Настоящий фурор среди посетителей произвели выступления четырехкратного рекордсмена мира, двухкратного рекордсмена Книги рекордов Гиннесса, пятикратного рекордсмена книги рекордов Казахстана, продолжателя традиций легендарных казахских борцов Кажымукана Мунайтпасова и Балуана Шолака - Сергея Цырульникова. Знаменитый спортсмен продемонстрировал гостям праздника уникальные номера - разрывание цепей и замков руками, а также забивание гвоздей руками.

Большим интересом публики пользуется выставка собак древних казахских пород – тазы и төбет. Зрителям также представили скоростные бега собак породы тазы, которые издревле отличаются уникальными охотничьими качествами и могут развивать скорость до 80 километров в час.

На праздничной территории работает этнографический музейный комплекс, состоящий из четырех юрт. В одной из специализированных юрт посетителям представили копии каменных стелл VIII века с древнетюркскими письменами в реальную величину. В юрте «Музей национальных музыкальных инструментов» гости могут познакомиться с реконструкцией старинных инструментов - домбры, наркобыза, даулпаза, жетыгена, сырная и других, экскурсоводы рассказывают посетителям о древней технологии изготовления этих инструментов и их историческом предназначении.

В юрте-музее национальной этнографии и ювелирных изделий посетителей знакомят со старинными предметами быта казахов - адалбақан, жағлан, кебеже, жүкаяқ и многими другими, а также антикварными ювелирными изделиями - сәукеле, өңіржиек, өңіртал, құдағи жүзік, белдік, асатаяқ, шашбауыр и прочими украшениями из драгоценных металлов и камней.

В четвертой юрте - «Музей национальных ковровых изделий» - вниманию гостей представлены старинные ворсовые и безворсовые казахские ковры из разных регионов республики.

Приглашаем всех жителей и гостей города также посетить праздничный этноаул на территории ЭКСПО завтра, 22 марта.

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