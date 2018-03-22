Наставник GGG считает, что к "Канело" применяются двойные стандарты

Абель Санчес, наставник казахстанского чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина, рассказал о двойных стандартах по отношению к следующему сопернику GGG мексиканцу Саулю Альваресу, сообщают Vesti.kz.

В интервью ESPN он также рассказал о том, что ждет от подопечного во время второго боя.



В частности, основанием для высказываний послужило дело Альвареса по случаю с обнаружением в его допинг-пробе следы запрещенного препарата кленбутерола. Какого-либо решения Атлетическая комиссия Невады в адрес мексиканца не вынесла.





"Я хотел бы, чтобы в бою Головкина с "Канело" боксеры были в равных условиях. GGG без разницы, на каких условиях драться, но я хотел бы, чтобы они были в равных условиях.

"Я всегда говорил, что намного лучше, когда боксер готов к поединку не на 100 процентов, но на ринг он выходит злой, с желанием покалечить. Поверьте, это лучше, чем полностью готовый, однако ночью "боксировал" с женой (смеется). Выходить биться необходимо с желанием уничтожить. Как раз такой настрой у Головкина. Внутри себя он очень злится, и его цель - это доказать многое. Причем не только себе, но и всем остальным",- заявил Санчес.

"Канело" защищают даже официальные организации. Раньше меня не волновало такое. Даже Атлетическая комиссия Невады действует очень странно. Вообще, даже дела об убийстве решаются быстрее, чем этот вопрос. Я говорил и буду говорить о том, что к "Канело" особое отношение. Он - звезда, а к звездам у всех другие стандарты.Не только Санчес выразил свое недовольство в адрес команды Альвареса. Головкин также выступил с рядом "сильных фраз". Так, например, "Канело" и Оскара Де Ла Хойю он назвал обманщиками.