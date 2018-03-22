22 марта казахстанские синоптики прогнозируют дождь и снег

В большинстве регионов страны сохраняется неустойчивая погода.

В четверг, 22 марта, казахстанские синоптики обещают осадки в виде дождя и снега на большей части территории Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель. На юге республики местами ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 20-25 м/с. В Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-23 м/с, ночью в Жамбылской области ожидается туман. В Кызылординской области местами ожидается туман, гроза, шквал, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, гололед. Днем местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

В Алматы +21, преимущественно ясно.

В Астане к вечеру до +7, облачно, слабый дождь.

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