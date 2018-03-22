Глава WBC об обвинениях Головкина: Это не тот GGG, которого мы знаем

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман попытался примерить роль миротворца между казахстанским чемпионом мира по боксу в среднем весе Геннадием Головкиным и его будущим оппонентом — мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, пишет Sputnik.

В интервью телеканалу ESPN Deportes глава WBC заявил, что не ожидал категоричных высказываний от казахстанца в адрес его оппонента после того, как две допинг-пробы "Канело" показали положительный результат.

"Канело" и Головкин должны встретиться в титульном бою 5 мая в Лас-Вегасе, при этом на кону будут стоять четыре чемпионских титула казахстанца. В феврале этого года две допинг-пробы мексиканца показали наличие в его организме запрещенного вещества — кленбутерола.

"Канело" и его команда объяснили это употреблением в пищу некачественного мяса, последующие три допинг-пробы будущего оппонента GGG, в том числе — и в марте, были чистыми. Тем не менее, уже возбуждено расследование, которым занимается атлетическая комиссия штата Невада, по итогам работы которой "Канело" может быть дисквалифицирован.

Головкин подлил масла в огонь, заявив на этой неделе, что "Канело", возможно, употреблял запрещенные вещества и перед первым их боем осенью прошлого года (первый поединок завершился вничью, после чего и было решено провести матч-реванш в мае). По утверждению GGG, на торсе мексиканца во время первого боя отчетливо были видны следы инъекций, в связи с чем казахстанский боксер предложил руководству боксерских профессиональных организаций задаться вопросом, что мог колоть себе его соперник.

"Мы видим, что Головкин просто демонстрирует, что он человек, и в первый раз он ведет себя именно как боксер. Он всегда вел себя по-другому, никогда не высказывался ни против чего, ни против кого-либо. Он имеет право требовать проведения расследования, но я чувствую, что он не прав в том, что смешивает предыдущие темы. Это не тот GGG, которого мы знаем", — цитирует ESPN Deportes Сулейман.

По мнению Сулеймана, это "поведение" казахстанского боксера "похоже на признак накопившегося у него за все это время разочарования".

"Он отдал все, чтобы заполучить первый бой с Альваресом, а теперь и второй. Он просто взорвался, чего раньше не делал, но, к сожалению, он путает вещи. Головкин — боксер, который много сделал для спорта, он образцовый боец, но сейчас взорвался. С ним никогда такого не случалось. Надеюсь, что эти противоречия скоро закончатся, и величие битвы такого масштаба не будет у него отнято", — добавил Сулейман.

Ранее у WBC возникли большие проблемы с "Канело": в 2016 году эта организация под руководством Сулеймана вынесла решение о проведении матча за свой чемпионский пояс, принадлежавший тогда мексиканскому боксеру, в сроки, не устраивавшие "Канело", о чем тот известил Совет и попросил дать ему отсрочку. Однако руководство WBC тогда сочло это за бегство от поединка с Головкиным — и "Канело" был вынужден отдать пояс GGG без боя.

После этого мексиканец подчеркнуто игнорировал все награды WBC, включая специально изготовленные к тому или иному его бою. В сентябре прошлого года Головкин ставил этот пояс на кон в их первом бою, но его оппонент заявил, что не собирается претендовать на этот титул — и в случае его победы он окажется вакантным. Недавно "Канело" сменил гнев на милость — и сообщил, что в орбиту его интересов в майском поединке с Головкиным входит и пояс WBC. Не исключено, что Сулейман сейчас решил примерить роль миротворца, поскольку в случае срыва боя в мае все усилия по примирению с "Канело" окажутся напрасными.