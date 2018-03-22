Илон Маск будет зарабатывать больше всех в мире

Рекордную зарплату руководителю компании Tesla оставили в рамках собрания совета директоров.

Акционеры компании Tesla общим решением проголосовали за повышение ежегодных выплат CEO компании Илону Маску до $2,6 млрд. Эта зарплата является рекордной — ни один из руководителей компаний в мире столько не зарабатывает, пишет Лайф.

Размер выплат напрямую зависит от капитализации компании — чем больше оценивается компания в целом, тем больше зарабатывает её руководитель. Особенность решения заключается в том, что на протяжении 10 лет Илон Маск не получит ни цента — всю сумму компания выплатит генеральному директору только через 10 лет.

Такие выплаты утверждены до 2028 года — всего за 10 лет работы Илон Маск получит чеки на сумму минимум $26 млрд, а итоговый бонус может достичь $50 млрд. Для того чтобы получить эти деньги, Маск должен решить сразу несколько ключевых задач: сделать автомобили Tesla доступнее, поднять продажи, отправить человека на Марс и захватить энергетический рынок, а также запустить глобальный спутниковый интернет Starlink.

Зарплата Маска на протяжении 10 лет останется самой высокой среди топ-менеджеров. Руководитель SpaceX и Tesla будет зарабатывать больше главы Apple Тима Кука, который получает "всего" чуть более $10 млн в год. На фоне решения, которое гарантирует плодотворную работу руководителя на занимаемой должности, акции Tesla подросли почти на 2%. Капитализация Tesla на данный момент составляет $52 млрд.

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