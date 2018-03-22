Синоптики предупредили о сильном ветре и гололеде в Астане
В большинстве регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с дождями и возможными паводками.
Фото : inform.kz22 марта 2018, 15:50
В Астане в предстоящие два дня ожидается усиление ветра и гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС города.
В ведомстве уточнили, что, по данным РГП «Казгидромет», днем 23, сутки 24 марта ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, временами гололед.
В большинстве регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с дождями и возможными паводками.
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