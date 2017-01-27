Как выжить в снежной лавине - советы специалистов

С приходом зимы, многие из нас достают свои лыжи и сноуборды и торопятся в горы. Однако не стоит забывать, что горнолыжный отдых всегда сопряжен с определенными рисками: коварная снежная стихия уносит около двух сотен жизней ежегодно .









А теперь: если вы сознательно собираетесь кататься в запрещенной, лавиноопасной зоне, примите все возможные меры предосторожности, предупредите своих друзей и знакомых и обязательно используйте средства поиска.





Ну, а мы напомним про основные способы выбраться из снежного плена невредимым. Но сначала о признаках лавины





Лавины

Основные причины их возникновения - крутые склоны и большое количество снега. Существуют различные виды лавин: из пушистого снега - сухие, влажные и мокрые; из снежной доски( т.е. из снега, уплотненного ветром); комбинации указанных выше видов. Лавины сходят во время сильных снегопадов или вскоре после их окончания вследствие быстрого накопления свежего снега. Лавины сходят при хорошей погоде в результате воздействия солнечных лучей на поверхность снега или в результате весеннего таяния. Дождь также способствует возникновению лавин. Лавины сходят в любое время вследствие отрыва снежных досок, который может происходить и в глубине снежного покрова. Карнизы - выступающие сугробы на гребнях хребтов - ведут себя подобно снежным доскам.

Погода, при которой возникают лавины

Снегопад, при котором выпадает много снега ( не менее 25 см ), причем в среднем за час отлагается не менее 2-3 см, плюс сильный ветер ( более 6 м/с). Это обычное сочетание факторов при формировании лавин. Хорошая погода с солнцем или без него, сопровождающаяся быстрым ростом температуры и следующая за бураном. Эти условия способствуют образованию осовов, вызванных воздействием солнечных лучей, и лавин из снежной доски, вызванных таянием. Температуры выше 0°С, удерживающиеся весной в течение тридцати шести часов, вызывают глубокое таяние и мокрые лавины. Такой же эффект производит дождь, который, кроме того, увеличивает массу снежного покрова.

Признаки лавиноопасной местности

Со склонов крутизной менее 25° лавины сходят редко. Со склонов крутизной от 25° до 35° лавины иногда сходят, в особенности, когда этому способствует разрезающее действие лыж. Наиболее опасны склоны круче 35°. В таких местах сход лавин вероятен при каждом большом снегопаде. Крутые, узкие лога - естественные пути схода лавин. Прочесы в лесу, в особенности суживающие кверху, могут быть путями схода лавин. В густом лесу лавины сходят редко. Склоны с отдельно стоящими деревьями не безопаснее, чем совершенно безлесые. Подветренные склоны благоприятны для накопления избыточного количества рыхлого снега и образования снежных досок. Выступ снежного карниза направлен в сторону подветренного склона. Сугробы вытянуты перпендикулярно направлению ветра, причем подветренный склон более крут. В логах, расположенных перпендикулярно ветру, накопление рыхлого снега или образование снежных досок происходит преимущественно на подветренном склоне. На наветренных склонах снежный покров обычно сильно уплотнен ветром и безопасен. Склоны, обращенные на юг, благоприятны для образования мокрых лавин весной и осовов из свежего снега под воздействием солнечных лучей.

Лавиноопасный снег

Рыхлый и содержащий много воздуха сухой снег неустойчив: у него недостаточное сцепление между частицами. Лыжи плохо скользят по нему, а он течет по лыжному следу как песок. Клейкий, влажный снег неустойчив. Он скользит под ногами и скатывается по склону в виде комочков или соскальзывает как покрывало. Переходный снег - на границе между влажным и сухим - особенно благоприятен для образования лавин из снежной доски. (Если рукой в перчатке слегка сжать сухой снег, то снежок не образуется. Из влажного снега снежок получится. Переходный снег находится как раз между двумя этими типами. Если сомневаетесь, считайте его переходным.) Мягкий, насыщенный водой снег неустойчив, даже если он покрыт тонкой коркой. В него глубоко проваливаются лыжи и палки с кольцами. Весенний зернистый снег может стать мягким на поверхности, однако в глубине он остается плотным. Снежные доски могут быть мягкими или твердыми, но они всегда разламываются на блоки, и трещины между ними протягиваются на значительные расстояния; они внезапно, с шумом оседают под ногами. Надежно осевший снег обеспечивает лыжнику хорошее скольжение, лыжи оставляют в снеге ясный, четкий след. Уплотненный ветром снег может проваливаться под ногами, но он не раскалывается на блоки и в нем не образуются длинные трещины. Рябь на поверхности снежного покрова - признак ветрового уплотнения.





Что делать, если вы все-таки оказались в лавиноопасной зоне в момент схода лавины?





В лавиноопасных зонах снежная лавина может сойти практически в любой момент. Поэтому по прибытии на лыжный склон ознакомьтесь с картой склона, открытыми и закрытыми маршрутами, лавиноопасными зонами. Избегайте опасные зоны катания и закрытые маршруты.





Во-первых, не паникуйте. Только четкий расчет и холодный разум помогут вам выбраться из этой ситуации.





Во-вторых, избавьтесь от тяжелых вещей. Лыжи, рюкзак, лыжные палки только будут затягивать вас в снег. Чем меньше на вас будет лишних предметов, тем легче вам будет выбраться на поверхность. Постарайтесь пробраться к краю лавины, так как там наименьшая скорость.





В-третьих, внимательно следите за скоростью лавины. Как только лавина остановится, сразу же выбирайтесь на поверхность. Во время движения лавины снег разогревается и становится мокрым, но как только лавина останавливается, вода начинает замерзать и превращается в ледяную корку, которую потом очень сложно пробить даже ледорубом.





Как действовать, если вы оказались под толщей снега

Закрыть нос и рот шарфом или шапкой, чтобы исключить попадание туда снега; Сгруппироваться: принять горизонтальное положение, развернувшись в направлении движения снежного потока, подтянуть колени к животу; Круговыми вращениями головы образовать перед лицом как можно больше свободного пространства; Когда лавина остановится, попробовать выбраться самостоятельно или попытаться протолкнуть наверх руку, чтобы ее заметили спасатели; Оказавшись в лавине, не кричите - снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил, кислорода и тепла; Чтобы не замерзнуть, не забывайте шевелиться. Не теряйте самообладания, помогайте по возможности тем, кто рядом с Вами, не давайте себе и оказавшимся рядом людям уснуть, помните что Вас ищут. Известны случаи когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки.





И самое главное, помните, что помощь близко и надо только ее дождаться.







