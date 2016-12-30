Об изменении Правил осуществления государственных закупок с 1 января 2017 года

С 1 января 2017 года вводятся в действие изменения в Правила осуществления государственных закупок на основании Приказов Министра финансов РК от 3 октября 2016 года № 521 и от 22 декабря 2016 года № 683.

Основными новшествами внесенных изменений являются:

первое, оформление актов поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг исключительно в электронном формате посредством веб-портала;

второе, оформление счетов-фактур исключительно в электронном формате, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур;

третье, обязательное представление поставщиком отчета о доле местного содержания закупок, оформляемого в электронном виде посредством веб-портала.

Также затронуты положения, касающиеся:

- соответствия поставщика квалификационным требованиям;

- порядка присвоения условной скидки;

- порядка рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;

- организации и проведения государственных закупок способом из одного источника и способом запроса ценовых предложений;

- порядка возврата заказчиком внесенного поставщиком обеспечения исполнения договора;

- регламента предоставления поставщиком документов при осуществлении поставки товара;

- цены заявки на участие в конкурсе;

- языка конкурсной документации;

- составления проекта договора при осуществлении государственных закупок на основании подпунктов 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) и 54) пункта 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках».