Об изменении Правил осуществления государственных закупок с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года вводятся в действие изменения в Правила осуществления государственных закупок на основании Приказов Министра финансов РК от 3 октября 2016 года № 521 и от 22 декабря 2016 года № 683.
Основными новшествами внесенных изменений являются:
первое, оформление актов поставки товаров, выполненных работ, оказанных услуг исключительно в электронном формате посредством веб-портала;
второе, оформление счетов-фактур исключительно в электронном формате, выписанной посредством информационной системы электронных счетов-фактур;
третье, обязательное представление поставщиком отчета о доле местного содержания закупок, оформляемого в электронном виде посредством веб-портала.
Также затронуты положения, касающиеся:
- соответствия поставщика квалификационным требованиям;
- порядка присвоения условной скидки;
- порядка рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе;
- организации и проведения государственных закупок способом из одного источника и способом запроса ценовых предложений;
- порядка возврата заказчиком внесенного поставщиком обеспечения исполнения договора;
- регламента предоставления поставщиком документов при осуществлении поставки товара;
- цены заявки на участие в конкурсе;
- языка конкурсной документации;
- составления проекта договора при осуществлении государственных закупок на основании подпунктов 6), 7), 11), 15), 28), 50), 51), 53) и 54) пункта 3 статьи 39 Закона «О государственных закупках».
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