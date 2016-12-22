На крупнейшей в Кыргызстане ГЭС вышел из строя один из гидроагрегатов
22 декабря 2016, 14:58
Мощность гидроагрегата №2 составляет 300 МВт.
Внеплановая остановка одного из гидроагрегатов произошла на крупнейшей в Кыргызстане Токтогульской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщили в четверг ТАСС в Национальном энергетическом холдинге республики.
"Из-за повреждения вспомогательного оборудования вышел из строя гидроагрегат №2, мощность которого составляет 300 МВт", - сообщили сотрудники. По их словам, над устранением неполадки в настоящее время работают сотрудники Токтогульской ГЭС, комиссия государственной экологической и технической инспекции, а также приглашенные из России специалисты.
"В связи с нештатной ситуацией на Токтогульской ГЭС ограничений по снабжению потребителей электроэнергией не будет", - заверили в холдинге. При этом там отметили, что имеющихся мощностей остальных ГЭС и ТЭЦ республики вполне достаточно для бесперебойного снабжения электричеством населения и производственных предприятий страны.
"Ограничений в потреблении электроэнергии сейчас также нет, в ближайшее время работа по восстановлению кабельной линии гидроагрегата будет завершена", - сказали в Национальном гидроэнергетическом холдинге.
Между тем ряд депутатов национального парламента Кыргызстана сегодня выразили сомнение в том, что из-за неисправности оборудования гидроагрегата Токтогульской ГЭС в республике не будут практиковаться веерные отключения. Член правящей коалиции Рыскелди Момбеков также выразил возмущение тем, что энергетики несколько дней скрывали факт поломки на Токтогульской ГЭС.
Токтогульская ГЭС - крупнейший энергетический объект Кыргызстана, ее проектная мощность составляет 1200 МВт.
Фото: Взгляд
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