Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

На крупнейшей в Кыргызстане ГЭС вышел из строя один из гидроагрегатов

22 декабря 2016, 14:58

Мощность гидроагрегата №2 составляет 300 МВт.


Внеплановая остановка одного из гидроагрегатов произошла на крупнейшей в Кыргызстане Токтогульской гидроэлектростанции (ГЭС), сообщили в четверг ТАСС в Национальном энергетическом холдинге республики.

"Из-за повреждения вспомогательного оборудования вышел из строя гидроагрегат №2, мощность которого составляет 300 МВт", - сообщили сотрудники. По их словам, над устранением неполадки в настоящее время работают сотрудники Токтогульской ГЭС, комиссия государственной экологической и технической инспекции, а также приглашенные из России специалисты.

"В связи с нештатной ситуацией на Токтогульской ГЭС ограничений по снабжению потребителей электроэнергией не будет", - заверили в холдинге. При этом там отметили, что имеющихся мощностей остальных ГЭС и ТЭЦ республики вполне достаточно для бесперебойного снабжения электричеством населения и производственных предприятий страны.

"Ограничений в потреблении электроэнергии сейчас также нет, в ближайшее время работа по восстановлению кабельной линии гидроагрегата будет завершена", - сказали в Национальном гидроэнергетическом холдинге.

Между тем ряд депутатов национального парламента Кыргызстана сегодня выразили сомнение в том, что из-за неисправности оборудования гидроагрегата Токтогульской ГЭС в республике не будут практиковаться веерные отключения. Член правящей коалиции Рыскелди Момбеков также выразил возмущение тем, что энергетики несколько дней скрывали факт поломки на Токтогульской ГЭС.

Токтогульская ГЭС - крупнейший энергетический объект Кыргызстана, ее проектная мощность составляет 1200 МВт.

Фото: Взгляд

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код