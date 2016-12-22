Улики нашли на двери грузовика, въехавшего в толпу в Берлине

Подозреваемый Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

Отпечатки пальцев подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри обнаружены на двери грузовика, сбившего людей на рождественском базаре , передает , передает РИА Новости со ссылкой на гезету Süddeutscher Zeitung.





Издание ссылается на информацию, полученную Süddeutscher Zeitung, NDR и WDR в ходе освещения расследования теракта. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.





Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".





Фото AFP 2016/ Tobias Schwarz



