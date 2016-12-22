Улики нашли на двери грузовика, въехавшего в толпу в Берлине
22 декабря 2016, 18:00
Подозреваемый Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.
Отпечатки пальцев подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри обнаружены на двери грузовика, сбившего людей на рождественском базаре, передает РИА Новости со ссылкой на гезету Süddeutscher Zeitung.
Издание ссылается на информацию, полученную Süddeutscher Zeitung, NDR и WDR в ходе освещения расследования теракта. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.
Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Фото AFP 2016/ Tobias Schwarz
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4835818-33c0c13d1ba393cee6e23eb3d740f50b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com