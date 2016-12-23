Общественный совет ЭКСПО-2017 представил правительству и госорганам 10 рекомендаций

Общественный совет ЭКСПО-2017 представил сегодня 10 рекомендаций государственным органам Казахстана. Основой документа стал опыт подготовки международной выставки, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители гражданского общества предлагают чиновникам создать самостоятельный государственный орган по развитию туризма, продолжить работу по улучшению придорожной инфраструктуры казахстанских туристических объектов и зон отдыха, уполномочить одну национальную организацию в Казахстане выполнять роль DMC (destination management company) - основного генерального агента, который будет нести ответственность за качество туристского продукта в Казахстане перед иностранными туроператорами.

Помимо этого, общественный совет предлагает ускорить утверждение программы по развитию туризма на космодроме «Байконур». Решить вопрос о сокращении сроков рассмотрения заявок на допуск иностранных туристов на комплекс с 45 до 14 дней.

«С руководством «Роскосмоса» достигнуть договоренности об открытии прямых авиамаршрутов «Астана-Байконыр-Астана» и «Алматы-Байконыр-Алматы» для развития внутреннего и въездного туризма на космический комплекс» - продолжил зачитывать председатель общественного совета по организации и проведению ЭКСПО-2017 Ерлан Сыдыков.

Совет также предлагает утвердить на законодательном уровне определенный процент казахстанского содержания в закупе товаров и услуг иностранными подрядчиками, выигрывающими тендеры на строительство и эксплуатацию объектов на территории Республики Казахстан.

«На базе Центра зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН предусмотреть возможность осуществления внешних инвестиций для финансирования новых, растущих компаний, - сказал Сыдыков. - Законодательно закрепить обязательность участия отечественных товаропроизводителей в строительстве объектов в рамках проектов, реализующихся на средства Республиканского бюджета или национальных компаний; Утвердить минимальную квоту казахстанских рабочих на проектах, реализуемых в пределах Республики Казахстан».

Ректор Евразийского национального университета имени Гумилева Ерлан Сыдыков, также предложил создать Центр по подготовке гидов и экскурсоводов, владеющих английским, французским, китайским, турецким и другими языками на базе возглавляемого им ВУЗа.

Татьяна Ковалева