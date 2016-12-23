Н.Назарбаев удостоен премии "Человек года - 2016"

Президент Н.Назарбаев стал лауреатом премии в четвертый раз. Ранее институт награждал Президента Казахстана в 2012, 2014 и 2015 годах.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удостоен российской премии «Человек года – 2016» в номинации «Международные отношения», сообщает сообщает Zakon.kz





Премия главе государства досталась за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза. Российский президент Владимир Путин также был представлен к этой награде, но в номинации «Государственная деятельность» за укрепление позиций Российского государства.





Как сообщает riafan.ru , к сожалению, главы государств не смогли присутствовать на церемонии в храме Христа Спасителя, поэтому награды Российского биографического института будут вручены им в особом порядке.





Отметим, что помимо Назарбаева, в номинации «Международные отношения» награду получает еще один человек. «Россию и Китайскую Народную Республику связывает глубокое многостороннее сотрудничество, – объявляет ведущая. – За выдающиеся достижения в международной политике и укрепление дружественных связей с Россией, международная премия «Человек года–2016» вручается Председателю КНР Си Цзиньпину».





В номинации «Культура» награду получил министр культуры РФ Владимир Мединский «за поддержку российского кинематографа и за очень успешное проведение Года кино в России».



