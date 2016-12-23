Берлинский террорист попал под видеокамеры сразу после атаки
23 декабря 2016, 11:50
Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно.
Подозреваемый в берлинском теракте выходец из Туниса Анис Амри попал в объективы видеокамер через пару часов после трагедии, сообщают Vesti.ru.
Кадры распространила одна из немецких радиостанций.
Амри покидает мечеть в самом центре Берлина, районе Моабит. Там же его видели на прошлой неделе. Накануне в молельном доме прошли обыски. Прокуратура Германии уже выдала ордер на арест молодого человека. Ранее удалось обнаружить новые улики. На двери грузовика, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке, нашли отпечатки пальцев Амри, а в кабине — пятна его крови. Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно. Ночью его искали на борту самолёта Air Berlin в Стокгольме.
Тем временем, в ФРГ продолжаются антитеррористические рейды. В городе Дуйсбург задержали двоих человек. Их подозревают в подготовке терактов в торговом центре.
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