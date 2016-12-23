Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
 
Новости за сегодня

Берлинский террорист попал под видеокамеры сразу после атаки

23 декабря 2016, 11:50

Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно.


Подозреваемый в берлинском теракте выходец из Туниса Анис Амри попал в объективы видеокамер через пару часов после трагедии, сообщают Vesti.ru.

Кадры распространила одна из немецких радиостанций.

Амри покидает мечеть в самом центре Берлина, районе Моабит. Там же его видели на прошлой неделе. Накануне в молельном доме прошли обыски. Прокуратура Германии уже выдала ордер на арест молодого человека. Ранее удалось обнаружить новые улики. На двери грузовика, въехавшего в толпу на рождественской ярмарке, нашли отпечатки пальцев Амри, а в кабине — пятна его крови. Где сейчас подозреваемый, по-прежнему неизвестно. Ночью его искали на борту самолёта Air Berlin в Стокгольме.

Тем временем, в ФРГ продолжаются антитеррористические рейды. В городе Дуйсбург задержали двоих человек. Их подозревают в подготовке терактов в торговом центре.

Все новости по теме читайте здесь.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код