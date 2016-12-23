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Наркоман, устроивший гонки в здании аэропорта Казани, арестован на 15 суток

23 декабря 2016, 16:49

21 декабря примерно в 22:20, пытаясь уйти от полицейского преследования, житель Набережных Челнов проехал на автомобиле ВАЗ-2115 по помещениям одного из терминалов международного аэропорта "Казань", громя его имущество.


К пятнадцати суткам административного ареста приговорил Лаишевский районный суд Татарстана водителя легкового автомобиля, который в наркотическом опьянении устроил гонки по зданию аэровокзала международного аэропорта "Казань", передает "Интерфакс".

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу в пятницу отметили, что на нарушителя составлено двадцать протоколов об административных правонарушениях по фактам нарушений ПДД, а также два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ведомства уточнили также, что у задержанного мужчины обнаружена марихуана массой 3,9 грамма.

Ранее сообщалось, что 21 декабря примерно в 22:20, пытаясь уйти от полицейского преследования, житель Набережных Челнов проехал на автомобиле ВАЗ-2115 по помещениям одного из терминалов международного аэропорта "Казань", громя его имущество.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" и "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества".

По данным полиции, 40-летний житель города Набережные Челны после разгрома терминала выехал на привокзальную площадь из здания аэропорта, разбив стеклянную стену, где и был задержан полицейскими.
Несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы при попытках остановить автомобиль и задержать злоумышленника. Ущерб, нанесенный аэропорту, оценивается в шесть миллионов рублей.

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