ФФК утвердила формат проведения нового сезона чемпионата Казахстана

Утверждены изменения и дополнения в регламенты соревнований среди профессиональных футбольных клубов сезона 2017 года

Состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, на котором были рассмотрены и утверждены следующие решения, сообщает сайт Федерации.





1. Утверждены изменения и дополнения в регламенты соревнований среди профессиональных футбольных клубов сезона 2017 года, касающиеся:

1.1. формата проведения Чемпионата РК среди клубов Премьер-Лиги (12 команд в три круга);

1.2. формата проведения Первенства РК среди клубов Первой лиги (в три круга);

1.3. формата проведения «переходного матча» за право участие в Чемпионате (команда занявшая 10-е место в Чемпионата и 3-е место в Первенстве среди клубов Первой лиги);

1.4. формата Кубка РК (включение клубов Второй лиги, уравнение количества игроков в матчах между клубами Премьер-Лиги и Первой лиги (Второй лиги), определение хозяевами полей на первом этапе Кубка клубов Первой и Второй лиг);

1.5. понятия «воспитанник казахстанского футбола», к которому теперь также приравниваются игроки, являющиеся гражданами Республики Казахстан, которые на момент введения данного понятия (ноябрь 2014 года) являлись гражданами Казахстана и были зарегистрированы в качестве игроков в Федерации футбола Казахстана;

1.6. изменения возрастного ценза для игроков дублирующего состава с «не старше 1994 г.р.» на «не старше 1996 г.р.»;

1.7. исключения обязательного включения в протокол матча Чемпионата игроков с возрастным цензом;

1.8. разрешения использования системы отслеживания данных игроков «CATAPULT». Наличие использования системы «CATAPULT» будет рассмотрено Исполнительным комитетом как обязательное с сезона 2018 года.

1.9. Количество игроков, не являющихся «воспитанниками» казахстанского футбола в рамках проведения Чемпионата РК по футболу среди клубов Премьер-лиги (в заявке — 8, на поле — 6) и Первенства среди клубов Первой лиги (в заявке — 3, на поле — 3) осталось без изменений.





2. Утверждены положения о проведении соревнований среди детско-юношеских команд на 2017 год.





3. Утверждена система распределения между клубами средств, выделяемых УЕФА для развития детско-юношеского футбола.





4. Утверждены изменения и дополнения в Правила по сертификации футбольных клубов.





5. Прекращены полномочия Вице-президента и приостановлено членство в Исполнительном комитете Рафаэля Эдуардовича Гарибяна.



