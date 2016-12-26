«Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила сегодня, 25 декабря, в Астане и завершилась со счетом 5:3 в пользу казахстанского клуба.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, «Металлург» продолжил семиматчевую выездную серию. За поражением в Загребе, где «Металлург» пропустил шесть шайб, последовала победа в Братиславе (4:2). «Барыс» же два дня назад уступил на своём льду «Трактору». Причём уже в первом периоде хозяева получили три шайбы.

Выводы «Барыс» сделал, что стало ясно уже по стартовой двадцатиминутке поединка с «Магниткой» - хозяева четырежды (!) поразили ворота обладателя Кубка Гагарина. Уже на первой минуте выход два в одного организовали Дастин Бойд и Найджел Доус с точным броском последнего. Спустя пять минут Доус оформил дубль, реализовав большинство, а после того, как на 17-й минуте Никита Иванов в третий раз поразил ворота Василия Кошечкина, на лёд отправился Артём Загидулин. Он оставался «сухим» чуть больше трёх минут. Доус в большинстве, пытаясь принять шайбу от Мартена Сен-Пьера, так удачно подставил клюшку, что получился замысловатый рикошет, к которому голкипер «Магнитки» оказался не готов. На лёд полетели бейсболки, а Доус записал на свой счёт восьмой хет-трик в КХЛ и стал первым по этому показателю, обойдя Сергея Мозякина.

Однако, несмотря на солидную фору, данную сопернику, «Магнитка» не собиралась сдаваться. Вовремя для гостей подоспел двойной численный перевес после удаления Алексндра Липина и Кевина Даллмэна, который довольно быстро воплотил в гол Мозякин, а Даллмэн, едва выскочив из штрафного бокса, вновь нарушил правила. На сей раз «Барыс» наказал Томаш Филиппи – 4:2.

А в самом начале третьего периода Евгений Тимкин своим голом в очередной раз доказал, что даже четыре шайбы в матче с «Металлургом» - не то количество, которое гарантирует его сопернику спокойную жизнь. Подобрав шайбу после вбрасывания, нападающий «Магнитки» поразил девятку ворот Кевина Пулена.

Тем не менее, «Барыс» сумел отстоять минимальное преимущество. Помогло хозяевам удаление Томми Санталы на 57-й минуте. Тем не менее, в последние мгновения игры Мозякин нанёс два убойных броска по воротам, а за секунду до сирены шайба вползла в ворота «Магнитки» после броска Константина Пушкарёва – 5:3, победа «Барыса».

Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга»: - С победой, «Барыс». У нас получилась интересная поездочка, такое впечатление, что съездили на дальний Восток и вернулись ещё раз, а между делом сегодня сыграли в хоккейчик. Поэтому начало было ужасное, потом ребята старались, но было очень сложно. Эдуард Занковец, главный тренер «Барыса»: - Сегодня нам улыбнулась удача в первом периоде. Самое главное, что мы оказались готовы эту удачу ухватить и не отпустить. Конечно же, нам было очень тяжело и во втором, и в третьем периодах. В третьем периоде мы практически только отбивались и нужно отдать должное ребятам за самоотверженную игру у своих ворот, и вратарь во время выручал нас.



