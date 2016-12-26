В Казахстане 26 декабря сохраняется неустойчивая погода
26 декабря 2016, 06:00
Местами ожидается снег и метель.
Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег. Местами метель, туман, гололед, усиление ветра. На юге, юго-востоке, в центре и севере- западе погода ожидается без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Акмолинской Костанайской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Южно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области ночью ожидается местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 0°, преимущественно облачно.
В Астане днем -16°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: caravan.kz.
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