Неизвестный избил экс-чемпиона мира по боксу
26 декабря 2016, 10:48
На 43- летнего боксера напал неизвестный с битой.
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга подвергся нападению на одной из автозаправок в Манагуа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Boxingscene.
На 43- летнего боксера напал неизвестный с битой, ударил его несколько раз, и скрылся с места происшествия. Как сообщает издание, причиной нападения стал конфликт между сторонами, завязавшийся в очереди на заправочную станцию.
Майорга завершил спортивную карьеру в августе прошлого года. Всего на профессиональном ринге экс-чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе провел 41 бой, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом), девять раз проиграл, еще один поединок завершился вничью. Никарагуанский боксер всегда отличался крутым нравом. В годы своей карьеры шоу с его участием неизменно сопровождались скандалами и склоками.
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