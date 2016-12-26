Неизвестный избил экс-чемпиона мира по боксу

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикардо Майорга подвергся нападению на одной из автозаправок в Манагуа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Boxingscene.





На 43- летнего боксера напал неизвестный с битой, ударил его несколько раз, и скрылся с места происшествия. Как сообщает издание, причиной нападения стал конфликт между сторонами, завязавшийся в очереди на заправочную станцию.





Майорга завершил спортивную карьеру в августе прошлого года. Всего на профессиональном ринге экс-чемпион мира в полусреднем и первом среднем весе провел 41 бой, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом), девять раз проиграл, еще один поединок завершился вничью. Никарагуанский боксер всегда отличался крутым нравом. В годы своей карьеры шоу с его участием неизменно сопровождались скандалами и склоками.



