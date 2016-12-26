А.Мухамедиулы об авиакатастрофе в Сочи: Такие утраты вызывают глубочайшую скорбь

Гибель людей в катастрофе - всегда трагедия, но то, что случилось, воспринимается с особой болью - министр культуры и спорта РК.

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook высказался о гибели россиян в авиакатастрофе над Черным морем. Он выразил свои соболезнования России в связи с крушением самолета Ту-154 , передает Zakon.kz





"Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших в результате авиационной катастрофы над Черным морем. Гибель людей в катастрофе - всегда трагедия, но то, что случилось, воспринимается с особой болью. Почти все пассажиры, которые были на борту разбившегося самолета - люди, которых хорошо знали и очень любили. Большинство погибших - участники хора знаменитого на весь мир Ансамбля им. Александрова. Уникальный военный музыкальный коллектив с почти вековой историей. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова - один из крупнейших музыкальных коллективов страны. Основной организатор и первый музыкальный руководитель - профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского генерал-майор Александр Васильевич Александров.

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале ансамбль впервые исполнил песню «Священная война». В 1949 году ансамблю было присвоено имя его основателя - А.В. Александрова, выступал во многих горячих точках: Югославии, Афганистане, Приднестровье. Их поездки в Сирию стали продолжением давних традиций коллектива.

Это легендарный коллектив, который всегда поддерживал бойцов в трудных ситуациях, отправлялся вслед за ними в самые горячие точки. Ансамбль занимался культурной дипломатией.

Они всецело отдавались публике, дарили зрителям свой талант. Такие утраты невозместимы, вызывают глубочайшую скорбь", - написал Арыстанбек Мухамедиулы.





Напомним, что накануне направлявшийся из Москвы в Сирию самолет разбился накануне рано утром через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ - съемочные группы Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, - и более 60 участников ансамбля имени А. В. Александрова, включая руководителя ансамбля Валерия Халилова. Они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.





В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза.

По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. По последним данным, обнаружены тела 11 погибших. В районе катастрофы силами МЧС, Росавиации, Росморречфлота проводится поисковая операция. На данный момент информации о выживших в крушении Ту-154 нет.





Как заявил глава государства, причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем будут тщательно расследованы, родственникам погибших будет оказана поддержка.



