Казахстанских туристов будут экстренно вывозить из-за рубежа за счет туроператоров
В 2017 году в Казахстане заработает система гарантирования прав граждан в сфере выездного туризма, передает корреспондент Zakon.kz.
В ноябре этого года был определен и назначен фонд, ответственный за экстренный вывоз казахстанцев, оказавшихся в сложном положении за рубежом по вине туроператора. Сегодня представители МИР РК и фонда «Туристик Камкор» заявляют - зарегистрированные в их системе туристы будут без промедления возвращены на родину, в случае необходимости.
По словам советника министра по вопросам туризма, Кайрата Садвакасова, система гарантирования прав казахстанцев внедрялась в законодательную базу страны в три этапа.
«В 2013 году был проведен 1-ый этап по совершенствованию выездного туризма, основные причины на тот момент - чартерные компании, услугами которых пользовались наши компании, в основном это были зарубежные компании, которые к сожалению, не ответственно относились к своим обязанностям. Тогда были внесены изменения в закон, согласно которому чартерные рейсы могли совершать только казахстанские авиакомпании. В этом году, - продолжил советник министра, - была введена система гарантирования прав граждан, внедрен особый фонд за счет средств которого будут экстренно вывозиться наши граждане».
Третий этап - будущее совершенствование гражданско-правовой ответственности и самой системы.
«Если на данном этапе система предусматривает только экстренный вывоз, то в дальнейшем при накоплении достаточной суммы в фонде, будет предусмотрены дополнительные меры поддержки граждан, - рассказал он. - Возможно компенсации, возможно не только покрытие экстренного вывоза, но и полного отдыха, то есть оплаты и проживания и других услуг, которые не были оператором добросовестно оказаны».
При этом, стоит отметить, туристы, выезжающие за границу самостоятельно, отвечают за благополучие своего отпуска сами.
Татьяна Ковалева
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