Ответ на депутатский запрос Министра культуры и спорта РК от 8 октября 2016 года № 10-01-05/204-Д

№ исх: 10-01-05/204-Д от: 07.11.2016 Приложение

Министерством культуры и спорта РК на постоянной основе ведется активная работа по приобщению детей к национальной и мировой культуре, искусству и истории, а также пропаганда здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом.

В сфере культуры

Республиканскими музеями разработан специальный план, в рамках реализации которого для детей проводятся различные мероприятия.

Так, в Национальном музее РК отдел Музейной педагогики и детского творчества планирует организовать музейные уроки и квесты. Данные мероприятия будут проводиться в рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан.

Музей по запросам школ планирует организовать музейный урок «Аргымак», «Главная книга страны», «Путешествие в мир музея», в рамках проекта «Влечение к прекрасному» триптих-квесты «Национальные черты в искусстве скульптуры» и «Вечная страна». Для участников мероприятия на бесплатной основе будет организована экскурсия.

С 1-го по 6-го ноября текущего года в Государственном музее искусств имени А.Кастеева проводится музейно-семейный творческий фестиваль «Чудесная лампа». В рамках фестиваля организованы уроки мастерства для школьников.

На этих уроках дети учатся выращивать цветы из войлока, орнаментировать сувенирные глиняные изделия, изготовлять осенние открытки в смешанной технике, вязать баскур и т.д. Ежедневно, во время фестиваля организован показ мультфильмов в зале заседания Музея, где можно загадать желание и сняться около «Чудесной лампы».

В Национальной художественной галерее «Астана» планируется проведение выставки «Созвучие сердец» и ювелирных изделий творческого коллектива «Women Art Дизайн».

В Центральном государственном музее во время каникул пройдут музейные уроки для школьников разного возраста по истории и культуре Казахстана. Уроки пройдут в виде музейного музыкального вечера, урока искусств, вечеров встреч, конкурса-викторины. Продолжительность урока — 60 минут.

В региональных музеях на постоянной основе в период школьных каникул для школьников проводятся культурные мероприятия.

С4 по 13 ноября2016 года в Жамбылском областном историко-краеведческом музее планируется проведение интервью-беседы посвященного выпуску журнала-альманаха «Музей - тарихайнасы», выпущенного в честь 85-летия Музея. Кроме того, планируется проведение лекции об истории города Тараз «Кӛнешаһар - Тараз» для учащихся, а также проведение мастер-класса по реставрации ценных и уникальных находок. В кинозале музея будет показан документальный фильм на тему «Музейге 85 жыл» об истории музея.

В Западно-Казахстанском областном историко-краеведческом музее будут организованы тематические экскурсии «Тропа к Пушкину», «Біз Тәуелсіз елдің ұрпағымыз»,«Не сжигать опавшие листья» и музейные часы под названием «Ӛз ӛлкеңді таны», «Авангард суретші», «Рыбныепромыслы».

Казахская Государственная филармония им. Жамбыла в концертном сезоне 2016/2017 гг. предлагает музыкальный абонемент для школьников -«Союз двух муз».

Специально для детей в концертном сезоне 2016/2017 гг. созданы образовательные абонементы с целью приобщения ребят к искусству, в частности, к классической музыке. Филармонией проводится по 5 концертов в каждом абонементе. Концерты состоятся в ноябре, декабре, феврале, марте и мае по воскресеньям в 12:00 часов. Это специальный, доступный проект для всех детей.

Согласно приказу Министра культуры и спорта РК от 12 декабря 2014 года №136 стоимость годового детского абонемента Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла, включающая 5 концертов, составляет 6000 тенге. Один абонемент рассчитан на 2 человека. Концерты детского абонемента проводятся в воскресные дни.

Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» продолжает свою просветительскую и образовательную работу.

На сегодняшний день в репертуар Театра вошли 5 детских программ на казахском и русском языках:

- К.Сен-Санс. Зоологическая фантазия «Карнавал животных»;

- С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»;

- концерт «Дружная семейка струнных инструментов»;

- концерт «Дружная семейка духовых и ударных инструмент»;

- концерт «Музыкальное разноголосье».

За сезон 2015/1016 гг. в дни школьных каникул Камерный зал представил два абонемента - «Поход в театр» и «Ура, каникулы!», адресованные детям школьного возраста и проходившим на казахском и русском языках.

Цель образовательных программ - воспитание гармоничной личности через развитие интереса к театральному искусству и приобщение детей и их родителей к ценностям мировой музыкальной культуры.

В IV театральном сезоне 2016/2017 гг. запланированы концерты для детей в Камерном и Большом залах театра.

В период с сентября по декабрь 2016 года по воскресным дням в Камерном зале Театра запланировано проведение 15 концертов.

Наряду с уже полюбившими детскими концертами планируется премьера детской музыкальной сказки А. Меирбекова «Айдардыңайласы» на казахском языке, которая будет посвящена 25-летию Празднования Независимости Республики Казахстан. В первые дни Нового года юные зрители театра смогут посетить балет «Щелкунчик» П.Чайковского, в исполнении артистов балета «Астана Опера».

В дни зимних школьных каникул в период с 4 по 10 января Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая проводит следующие спектакли для детей: С. Кибирова балет «Три поросѐнка», П. И. Чайковский балет «Щелкунчик» и концерт «Музыкальная шкатулка». В концерте прозвучат фрагменты музыкальных сказок для детей в исполнении солистов оперы, хора театра, а также юных музыкантов.

Цены на билеты 500 - 1500 тенге устанавливаются согласно приказу Министра культуры и спорта РК от 18 февраля 2016 г. № 47.

Цена на билеты Казахского Государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы, Государственного академического театра танца для детской аудиторий составляет 300-500 тенге.

Государственный ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» проводит работу по поддержке одаренных детей в Казахстане через реализацию образовательно-просветительских проектов.

Серия образовательных абонементов «Эпоха Романтизма», «Эпоха Классицизма», «Эпоха Барокко», «Музыка 21 века», «Алматинская весна», «Страна чудес», «Секреты волшебного лака», «Рождественский подарок», «Хрустальный башмачок», «Новогодний калейдоскоп», проект «Семь нот в тишине» направлена на музыкальное воспитание детей с целью разностороннего эстетического развития.

Лучшие учащиеся специализированных музыкальных школ для одаренных детей имени К.Байсеитовой и А.Жубанова выступают солистами в данных абонементных концертах под управлением оркестра «Камерата Казахстана».

В РГКП «Ансамбль классической музыки «Камерата Казахстана» стоимость одного билета на детский абонементный концерт составляет 500 тенге.

В республиканских театрах в течение всего театрального сезона проводятся благотворительные показы детских спектаклей, на которые приглашаются дети-сироты и учащиеся специализированных интернатов.

Поддерживается постоянная связь с директорами детских домов и специализированных интернатов.

Государственным академическим русским театром драмы им. М. Лермонтова ведется совместная работа с благотворительными Фондами «Аяла», «Здоровая Азия», «Комектес» и др.

В течение всего сезона в театре проводятся экскурсии «Путешествие в Мир Закулисья» и знакомство с историей театра для приобщения маленьких зрителей к театральному искусству.

Также проводятся выездные творческие встречи в школах города для популяризации театральной деятельности. Все мероприятия проводятся на благотворительной основе.

31 октября т.г. прошел благотворительный спектакль детской театральной студии «Игра» под девизом «Маленькие жители Большой Страны». В День Независимости - 17 декабря 2016 г. состоится Торжественная церемония награждения участников и победителей Конкурса «Моя Родина-Казахстан!».

В репертуаре Республиканского государственного уйгурского театра музыкальной комедии им. К.Кужамьярова спектакли для детей «Апәт» - «Катастрофа», «Ӛмүрширниси» - «Сладость жизни», «Сәнәткечилири», «Буратино», «Золотая туфелька». Показ спектакля «Ӛмүрширниси» планируется во время детских зимних каникул. Также концертная программа «Сәнәткечилири» («Творческие вечера»), предусмотрена для благотворительных мероприятий.

В репертуаре Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац более 30 постановок для детей.

С 3 по 5 ноября 2016 г. в Театре пройдет IV Детский театральный фестиваль «Солнечный круг», посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан. На Фестивале примут участие детские театральные коллективы из городов Алматы, Караганды, Сатпаева и Алматинской области. Всего более 15 коллективов. В состав детского жюри фестиваля приглашены воспитанники детского дома № 2. Вход на фестиваль свободный. Приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных семей.

В рамках фестиваля с 27 октября т.г. в фойе Театра открылась выставка детских рисунков, под девизом «Казахстан - наш общий дом». 6 ноября т.г. состоится спектакль «Три поросенка». На спектакль приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных семей.

В дни зимних школьных каникул в период с 4 по 10 января 2017 г. Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая проведет спектакли для детей: С. Кибирова балет «Три поросенка» и П. Чайковский балет «Щелкунчик».

В репертуаре Государственного академического театра длядетей и юношества им. Г.Мусрепова 10 постановок для детей. В дни осенних каникул с 1-7 ноября т.г. для детей и подростков Театром предлагаются следующие спектакли.

Для учащихся старших классов: «Қозы Кӛрпеш - Баян сұлу» Г.Мусрепова, «Қара шекпен» («Черная бурка») Г.Хугаева, «Телғара» М.Ауэзова. Для учащихся младших классов: «Ай мен Күн» М.Ахманова, «Бремен музыканттары» Ю.Энтина и В.Ливанова, «Аждаһаның әлегі» Иран-Гаипа.

Кроме того, на основе поступивших писем от учреждений для особо нуждающихся детей и детских домов города Алматы и Алматинской области проводятся различные благотворительные мероприятия.

Во всех республиканских организациях культуры для детей-сирот, для детей из детских домов, для детей из многодетных семей действует льготная система.

Посещение библиотек всех уровней ведется на бесплатной основе.

В сфере спорта

В целях обеспечения доступности спортивных залов согласно статьи 48 Закона Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 228 -V ЗРК «О физической культуре и спорта» приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 мая 2015 года № 178 утвержден Перечень категорий граждан, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных условиях, а также размеры их льгот (дети до 7 лет, дети-школьники из многодетных семей и из детских домов, пользуются бесплатно; школьникам и студентам, предоставляются скидки в размере 50% от стоимости оказываемых спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг)

Данный перечень распространяется на государственные физкультурно - оздоровительные и спортивные сооружения.

На сегодняшний день на объектах Азиады проходимость составляет 400 тысяч человеко-посещений в год. Это вызвано доступной стоимостью услуг для населения. Так же как и для школьников, студентов и инвалидов действует система скидок, а для детей и молодежи из малообеспеченных семей и детских домов обеспечивается бесплатное посещение.

Разовое посещение бассейна в Астане в среднем составляет от 300 до 600 тенге, катание на льду в ледовом дворце «Алау» для детей составляет 500 тенге (согласно приказу 50% скидки от стоимости услуги) в областях катание на льду для детей составляет в среднем 300 тенге, футбольное поле в среднем 150 тенге, бассейн 200 тенге, настольный теннис 150 тенге.

Для решения вопроса доступности спортивных объектов в стране Министерством было запланировано с 2014 по 2018 годы поэтапное строительство 42-х физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах посредством софинансирования из республиканского и местных бюджетов.

За 2014 - 2015 годы построены и введены в эксплуатацию 18 физкультурно-оздоровительных комплексов в 8 областях республики (Карагандинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Западно - Казахстанская, Южно-Казахстанская, Актюбинская, Алматинская и Кызылординская области).

В сфере образования

Для учащихся 2-х республиканских школ-интернатов подведомственных Министерству (Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных детей им. К. Байсеитовой и Республиканская казахская средняя специализированная музыкальная школа для одаренных детей им. А. Жубанова) в период каникул с 31 октября по 8 ноября т.г. будут организованы различные экскурсии в музеи, театры и др.

Кроме того воспитанники школ-интернатов примут участие во ІІ Международном конкурсе исполнителей «Она юрт оханглари», который пройдет с 14 по 19 ноября т.г. в г. Ташкент (Республика Узбекистан).

Оглашен 26 октября 2016 года Министру культуры и спорта Республики Казахстан Мухамедиулы А.М.

Депутатский запрос от 27 октября 2016 года № ДЗ-149

«О безопасности детей в период школьных каникул»

Уважаемый Арыстанбек Мухамедиулы!

Как Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан хочу привлечь ваше внимание к вопросам безопасности детей в период школьных каникул.

В стране из 5,5 миллионов детей ежегодно умирают от болезни или погибают (в дорожно-транспортных происшествиях, на воде, в результате травм, насилия, суицида и. др.) около 6 тысяч детей до 18 лет.

В период школьных каникул повышенная опасность подстерегает наших детей на дорогах, на игровых площадках, во дворах, у водоемов.

Этому способствует наличие свободного времени, любопытство детей, а главное, отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Во избежание непредвиденных ситуаций с детьми, для того чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия для отдыха, досуга и занятости детей.

В связи с этим и в целях обеспечения безопасности детей прошу вас о следующем:

- органам внутренних дел провести месячник безопасности;

- органам образования организовать интересный и полезный досуг учащихся во время каникул, особое внимание обратить на работу с родителями, повышение их личной ответственности за времяпровождение ребенка;

- органам культуры и спорта обеспечить доступность развлекательно-культурных и спортивных объектов для детей.

О результатах рассмотрения настоящего запроса прошу информировать письменно в установленные законодательством сроки.

С уважением, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан З. Балиева

Исп. Алипбаев К.А. тел. 746757