Ответ на депутатский запрос Министра внутренних дел РК от 28 ноября 2016 года № 1-5-2-53/2828-Д

На исх. № ДЗ-149 от 27.10.2016 года Депутату Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Уполномоченному по правам ребенка в Республике Казахстан Балиевой З.Я.

Уважаемая Загипа Яхяновна!

Министерство внутренних дел, рассмотрев Ваш запрос по обеспечению безопасности детей в период школьных каникул, сообщает следующее.

В целях ознакомления детей и взрослых с работой полиции, обучения их основным правилам поведения с незнакомыми лицами, в общественных местах и на дорогах, в период с 25 октября по 1 ноября т.г. проведена республиканская акция «Я и мой полицейский».

В ходе акции в более 6 тыс. учебных заведениях республики и 2 тыс. дошкольных учреждениях проведено около 18 тыс. лекций и бесед и распространены разработанные Министерством внутренних дел буклеты «Защити себя от насилия».

Кроме того, в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, в т.ч. в период осенних каникул, с 1 по 11 ноября т.г. проведено республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток» (первый этап - с 1 по 7.11. в период каникул, второй этап - с 8 по 11.11. в первые учебные дни новой четверти).

Мероприятие проведено при активном участии органов образования (1797), здравоохранения (318), прокуратуры (242), партии «Нур Отан» (230), молодежных организаций (343) и родительских комитетов (1059).

По итогам отработки в органы внутренних дел доставлено свыше 10 тыс. несовершеннолетних, в том числе за совершение преступлений - 64, административных правонарушений -6324, за безнадзорность и беспризорность - 2507, из которых 601 помещены в Центры адаптации несовершеннолетних.

Начато досудебное расследование по 39 выявленным фактам уголовных правонарушений, из них: за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних - 26, в т.ч. связанных с жестоким обращением - 10, за вовлечение несовершеннолетних в совершение уголовных правонарушений - 7, за незаконное обращение несовершеннолетних с наркотическими средствами-3 и за хранение и ношение несовершеннолетними запрещенных предметов - 6 (боеприпасов - 1, холодного оружия - 5).

Проведено 156 открытых судебных заседаний в организациях образования, в том числе 8 по уголовным, 124 по административным и 24 по гражданским делам.

На учет ОВД поставлено более 1,5 тыс. несовершеннолетних (в т.ч. 443 на профилактический и 1517 на списочный учет) и 1 тыс. неблагополучных семей.

Справочно: Всего на учете ОВД состоит 10216 несовершеннолетних, в том числе на профилактическом учете 1883, неблагополучных семей 12596.

В учебных заведениях проведено 5,7 тыс. анонимных анкетирований на предмет выявления фактов вымогательств, по результатам которых выявлено 5 фактов, по материалам которых начаты досудебные расследования.

В период ОПМ проведено более 11 тыс. общественных мероприятий на правовую тематику в школах, лицеях и гимназиях, в т.ч. 9615 бесед, лекций и 256 брифингов, направлено 508 ходатайств в местные исполнительные органы по организации досуга детей.

Ход проведения мероприятия широко освещался в средствах массовой информации, организовано 50 репортажей на республиканских и 156 на областных телеканалах, опубликовано 408 материалов в печатных изданиях, 399 размещены на интернет-ресурсах.

К примеру, 7 ноября т.г. на площадке Службы центральных коммуникаций начальником отдела ювенальной полиции КАП МВД Оспановым А.О. озвучены результаты ОПМ «Подросток», которые освещены на всех республиканских телеканалах и интернет ресурсах.

Наряду с этим, в период с 14 по 20 ноября т.г., совместно с местными исполнительными органами, органами здравоохранения, образования, СМИ, проведена широкомасштабная республиканская акция «Неделя безопасности дорожного движения», приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП (отмечается в соответствии с Резолюцией ООН в третье воскресенье ноября).

В рамках акции проведены мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения: «Стань заметнее» (привлечение внимания взрослых к необходимости использования детьми световозвращающих элементов), «Ваш пассажир - ребенок» (пропаганда использования детских удерживающих устройств), «Студенческие идеи и инициативы - за безопасное движение на дорогах», «Водитель, сохрани мне жизнь!» (дети вручали свои обращения-сочинения на тему безопасности на дорогах водителям, нарушающим ПДД), «Мы верим в жизнь!», «День донора».

В целях ознакомления населения с вопросами профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, на сайте Комитета административной полиции МВД размещен тематический раздел «Детский травматизм», с подразделами «Для водителей», «Для родителей», «Для учителей», «Для пешеходов», где публикуются практические рекомендации по вопросам, разработки уроков и внеклассных мероприятий для учителей, советы юным пешеходам и велосипедистам (http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/kdp/KDP).

Кроме того, в социальной сети «Фейсбук» министерством ведется специализированная группа «Детская безопасность», а для школьников в сети «Вконтакте»-сообщество «Юные инспекторы движения» (https://www.facebook.com/kap.mvd.rk).

Помимо этого, в целях профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций с участием детей, в период с 15 сентября по 31 октября текущего года, в школах страны проведен месячник «пожарной безопасности».

В рамках месячника более 9 тыс. детей посетили пожарные части и пожарно-технические центры с экспонатами пожарно-технического вооружения, боевой и форменной одежды огнеборцев.

На 453 интерактивных уроках обучено правилам поведения при пожарах 164 тыс. учащихся, среди 60 тыс. детей проведены 2,5 тыс. различных викторин и конкурсов по профилактике пожаров по причине шалости детей с огнем.

С преподавателями и учащимися на практике отрабатывались действия по безопасной эвакуации из зданий учебных заведений в случае пожара, организованы классные часы по темам: «Причина пожаров - детская шалость с огнем», «Причины пожаров и меры пожарной безопасности» «Не играй с огнем! Действия при пожаре в школе и дома».

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе в тесном взаимодействии с территориальными подразделениями министерства образования и науки.

Так, постановлениями акимов областей, городов Астаны и Алматы в 2272 учебных заведениях страны созданы кружки «Юный спасатель», которые посещают 25,7 тыс. учащихся.

Ежегодно юные спасатели участвуют в Международных соревнованиях «Школа безопасности».

К примеру, в текущем году команды юных спасателей из Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей приняли участие в соревнованиях, проведенных в Российской Федерации и Республике Беларусь.

В настоящее время, в связи с началом отопительного сезона территориальными подразделениями по чрезвычайным ситуациям, в целях обеспечения безопасности детей, в школах проводятся акции: «Берегись угарного газа», «Безопасный Новый год», «Безопасный транспорт», «Что вы знаете о службе ЧС?» и «Безопасное детство».

В целом вопросам безопасности детей Министерством внутренних дел уделяется пристальное внимание и эти вопросы находятся на постоянном контроле.

С уважением, Министр К. Касымов

Оглашен 26 октября 2016 года Министру внутренних дел Республики Казахстан Касымову К.Н.

Депутатский запрос от 27 октября 2016 года № ДЗ-149

«О безопасности детей в период школьных каникул»

Уважаемый Калмуханбет Нурмуханбетович,





Как Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан хочу привлечь ваше внимание к вопросам безопасности детей в период школьных каникул.

В стране из 5,5 миллионов детей ежегодно умирают от болезни или погибают (в дорожно-транспортных происшествиях, на воде, в результате травм, насилия, суицида и. др.) около 6 тысяч детей до 18 лет.

В период школьных каникул повышенная опасность подстерегает наших детей на дорогах, на игровых площадках, во дворах, у водоемов.

Этому способствует наличие свободного времени, любопытство детей, а главное, отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Во избежание непредвиденных ситуаций с детьми, для того чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, необходимо обеспечить безопасные и комфортные условия для отдыха, досуга и занятости детей.

В связи с этим и в целях обеспечения безопасности детей прошу вас о следующем:

- органам внутренних дел провести месячник безопасности;

- органам образования организовать интересный и полезный досуг учащихся во время каникул, особое внимание обратить на работу с родителями, повышение их личной ответственности за времяпровождение ребенка;

- органам культуры и спорта обеспечить доступность развлекательно-культурных и спортивных объектов для детей.

О результатах рассмотрения настоящего запроса прошу информировать письменно в установленные законодательством сроки.

С уважением, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан З. Балиева

Исп. Алипбаев К.А. тел. 746757