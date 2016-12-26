Постановлением Правительства РК от 15 декабря 2016 года № 802 утверждены Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее распределения между регионами Республики Казахстан, определении перечней отраслей экономики, в рамках которых осуществляется внутрикорпоративный перевод, и лица, для осуществления трудовой деятельности которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы. Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 24 декабря 2016 года, но не ранее 1 января 2017 года.

Утвержденные Правила не распространяются на иностранцев и лиц без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Республики Казахстан в рамках внутрикорпоративного перевода в отраслях экономики, определяемых Правительством РК.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы устанавливается в процентном отношении к численности рабочей силы и включает в себя:

1) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности;

2) квоту на привлечение трудовых иммигрантов;

3) квоту на привлечение иностранной рабочей силы по странам исхода при наличии ратифицированных Республикой Казахстан международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы по видам экономической деятельности на предстоящий (предстоящие) год (годы) определяет предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателям и для осуществления трудовой деятельности на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Такая квота формируется на основании потребности работодателей в иностранной рабочей силе согласно представленным до 1 августа заявкам в местные исполнительные органы областей, города республиканского значения, столицы, на территории которых предусматривается осуществление иностранными работниками трудовой деятельности.

В Перечень отраслей экономики, в рамках которых осуществляется внутрикорпоративный перевод, включены:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;

обрабатывающая промышленность;

электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование;

водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов;

строительство;

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов;

транспорт и складирование;

услуги по проживанию и питанию;

информация и связь;

финансовая и страховая деятельность;

операции с недвижимым имуществом;

профессиональная, научная и техническая деятельность;

деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания;

обязательное социальное обеспечение;

образование;

здравоохранение и социальные услуги;

искусство, развлечения и отдых;

предоставление прочих видов услуг;

деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для собственного потребления;

деятельность экстерриториальных организаций и органов.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов формируется на основании потребности в привлечении трудовых иммигрантов для осуществления трудовой деятельности у физических лиц на выполнение работ (оказание услуг) в домашнем хозяйстве с учетом оценки эффективности привлечения трудовых иммигрантов в предыдущем году и прогнозной потребности в трудовых иммигрантах на предстоящий год.

Квота по странам исхода иностранной рабочей силы устанавливается при наличии международных договоров о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся - мигрантов, ратифицированных РК, с учетом прогноза состояния спроса и предложения на рынке труда.

Формирование квоты на привлечение иностранной рабочей силы на предстоящий год осуществляется уполномоченным органом по вопросам занятости населения на основании заявок, представленных местными исполнительными органами и Министерством внутренних дел РК, после чего в срок до 1 декабря передается в Правительство РК для утверждения на предстоящий год.

После принятия Правительством РК решения об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы уполномоченный орган распределяет квоту между областями, городом республиканского значения, столицей и размещает данную информацию на своем официальном интернет-ресурсе.

В Перечень лиц, для осуществления трудовой деятельности которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, включены следующие иностранцы и лица без гражданства:

1. Оралманы;

2. Бизнес-иммигранты, прибывшие для осуществления предпринимательской деятельности;

3. Получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;

4. Являющиеся иммигрантами, прибывающими по гуманитарным мотивам, в соответствии с Законом РК от 22 июля 2011 года «О миграции населения»;

5. Осужденные по приговорам судов Республики Казахстан к лишению свободы, условно, к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества;

6. Являющиеся жертвами торговли людьми на период производства по конкретному уголовному делу, связанного с торговлей людьми, до вступления в законную силу приговора суда;

7. Въезжающие в Республику Казахстан с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина Республики Казахстан и состоящие не менее трех лет в браке, признаваемом законодательством РК;

8. Обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК в свободное от учебы время в соответствии с трудовым законодательством РК;

9. Являющиеся гражданами государств-участников Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

10. Являющиеся членами экипажей морских и речных судов, воздушного и железнодорожного транспорта;

11. Работающие артистами, режиссерами, дирижерами, хормейстерами, балетмейстерами, спортсменами и тренерами;

12. Привлекаемые участниками и органами международного финансового центра «Астана»;

13. Являющиеся специалистами по созданию космического ракетного комплекса и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, привлекаемые в рамках международных договоров Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере аэрокосмической деятельности;

14. Осуществляющие педагогическую деятельность в соответствии с международными договорами РК о сотрудничестве в сфере образования в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего и высшего образования РК, но составляющие не более 25%, а для реализующих международные интегрированные образовательные учебные программы - не более 50% от штата организации;

15. Из числа профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, которым в установленном законодательством РК порядке присвоен особый статус, а также работающие в высших учебных заведениях на должностях руководителей и преподавателей с высшим образованием с подтвержденными документами в порядке, установленном законодательством РК, и осуществляющие подготовку кадров для отраслей экономики.

16. Работающие первыми руководителями филиалов или представительств иностранных юридических лиц.

17. Находящиеся в служебной командировке с деловыми целями, срок которой не превышает суммарно сто двадцать календарных дней в течение одного календарного года.

18. Работающие первыми руководителями организаций, заключивших с Правительством РК контракты на сумму инвестиций в денежном эквиваленте свыше 50 млн долларов США, и первыми руководителями юридических лиц РК, осуществляющих инвестиционную деятельность в приоритетных видах деятельности и заключивших контракт с уполномоченным органом по инвестициям.