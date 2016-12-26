Казахстанская команда «Astana Motorsports» готова к «Дакару». Честь страны на самом престижном и опасном ралли-марафоне планеты поедут защищать пилоты Артур Ардавичус и Денис Березовский, а также штурман Алексей Никижев, сообщает сообщает Zakon.kz





Президентский клуб «Астана» выставил на гонку два экипажа «Astana Motorsports». В составе грузового экипажа (Т4) — бронзовый призер «Дакара 2012», пилот Артур Ардавичус, штурман Серж Бринкенс и механик Майкл Хьюсман на автомобиле «MAN TGS», получившем стартовый номер 512. Легковой экипаж будет представлен победителем Кубка мира по ралли-рейдам FIA 2015 в категории Т2, пилотом Денисом Березовским и штурманом Алексеем Никижевым на «Toyota Land Cruiser 200» под стартовым номером 333 в категории «Production» — автомобили с малым отличием от серийных моделей (Т2).





Этапы маршрута ралли-рейда длиной 9000 км проходят по территории Аргентины. Затем гонщиков ждет длительный проезд по Боливии, возвращение в Аргентину и финальная битва с бездорожьем на пути к финишной прямой в Буэнос-Айресе.





Команда «Astana Motorsports» выступит на «Дакаре 2017» на новых автомобилях. Лидер казахстанской команды — Артур Ардавичус после трехлетнего контракта с «Bonver Dakar Project» пересел с грузовика «Tatra» на мощный «MAN TGS 4×4» компании «EVM MAN WITH A MISSION».





Шестицилиндровый двигатель объемом 12500 см3 этого дакаровского монстра носит марку «MAN Special Racing» и развивает 1050 л.с. мощности и 4000 Н/м крутящего момента при 1500 оборотах. Обладает восьмиступенчатой автоматической коробкой передач марки «ALISSON». Подвеска — рессорная на мостах, редукторы «MAN» на стойках «Reiger». Сухой вес машины составляет 8850 кг. Грузовик способен разогнаться до 100 км/ч за 9,8 сек.





«На эту гонку выходит 25 сильнейших команд, и каждый из них заявил, что он войдет в ТОП-5. Автомобили подготовлены до совершенства, можно сказать, что все находятся в одинаковых технических условиях. Дальше будет большая интересная работа на трассе. Основные конкуренты у нас это MKR, «КАМАЗ-Мастерс» и команда Жерара де Роя («Ивеко»). Мы не сказали что будем в ТОП-5, надеюсь мы будем ближе», - рассказал пилот грузовика Astana Motorsports Артур Ардавичус.





Победитель Кубка мира по ралли-рейдам FIA 2015 Денис Березовский будет пилотировать «Toyota Land Cruiser 200». Ассистировать ему будет не менее титулованный спортсмен — штурман Алексей Никижев.





Битурбодизель «Toyota Land Cruiser 200», сконструированный компанией «4WD Jaton Racing SL», оснащен мотором объемом 4500 см3 и развивает мощность 285 л.с. Автомобиль обладает шестиступенчатой механической коробкой передач. Передняя подвеска «Reiger», по два амортизатора на колесо, задняя подвеска — «Doneree Lithium», по 1 амортизатору. Вес машины составляет 3100 кг.





«Наши ряды поредели, но наше стремление быть в первых рядах только усилилось. Наш настрой действительно боевой, мы максимально готовы. На предстоящем «Дакаре» мы надеемся на лучшие перемены в связи с заменой автомобиля. С каждым годом лично для меня «Дакар» становится принципиальной гонкой, и сегодня я как никогда чувствую, что готов к победе. Не могу дождаться начала легендарной гонки! В моем классе, помимо старых, появились новые соперники. Вполне вероятно среди них есть «темные лошадки» на хороших автомобилях и с отличным техническим ассистанс, но это нас не пугает, а добавляет еще больше азарта и энтузиазма», - отметил пилот Денис Березовский.





В 2017 году «Дакар» будет состоять из 12 этапов, и пройдет на два дня короче прошлогоднего. Помимо дюн и гор, спортсменам предстоит подготовить себя к серьезным перепадам высоты. Один из этапов ралли-рейда будет проходить через боливийский город Ла-Пас, расположенный на высоте около 3600 м над уровнем моря. Казахстанские спортсмены подготовились ко всем возможным преградам и к горной болезни, и водному кризису в Боливии и вирусу Зико.





Правила «Дакара» претерпели некоторые изменения, так согласно регламенту контрольные точки не буду активизироваться за 800 метров до пункта контроля. GPS будет активизироваться в радиусе всего 300 метров. Кроме того, исчезнет стрелка, указывающая точное место, где необходимо пройти контрольную точку. Оказавшись внутри необходимой зоны, система подаст звуковой или визуальный сигнал, предупреждая, что цель рядом. Больше никаких визуальных подсказок не будет, поэтому участникам придется до конца искать контрольный пункт, руководствуясь исключительно дорожной книгой. Это в разы усложнит работу штурмана. Ошибка в навигации может стать решающей.





«Дакар» это не только спортивные соревнования, но и культурный обмен ценностей. В день отдыха у гонщиков появляется возможность набраться сил, восстановить автомобили и пообщаться в непринужденной дружественной обстановке.





«Мы являемся посланниками нашей страны, нашей культуры, - сказал Артур.- Уже стала традицией, когда на каждый «Дакар» в день отдыха мы устраиваем день казахской кухни. Мы готовим наши традиционные блюда для наших гостей, болельщиков. В этот день Денис с утра выезжает за мясом, потом мы готовим бешбармак, и к вечеру все стекаются на ужин. Как еще если не через желудок показать нашу культура»





Познакомив с особенностями казахской национальной кухни участников ралли-рейд, казахстанцы планируют обменяться памятными сувенирами и побеседовать.





«Мы еще не утвердили меню, но казы будет точно», - заверил пилот команды Денис Березовский.





На тридцать девятом по счету «Дакаре» зарегистрировано 316 единиц техники, включая 73 автомобиля, 146 мотоциклов, 50 грузовиков и 37 квадроциклов. В этом году за титул чемпиона будет бороться 491 участник из 59 стран мира.