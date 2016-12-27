Весь библиотечный фонд Казахстана оцифруют

Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников школ РК включат лучшие произведения современных авторов.

До 2020 года оцифруют весь библиотечный фонд Казахстана , передает , передает Zakon.kz





Цифровая среда создает благоприятные условия для развития деятельности библиотек, открывая новые возможности создания, хранения и продвижения библиотечных ресурсов.





По словам заместителя Премьер-министра РК Имангали Тасмагамбетова, это позволит создать единый электронный каталог всех библиотек Казахстана. Вслед за этим Казахстан подключится к проекту "Электронная библиотека СНГ".





"Тогда людям будут доступны уникальные книги, допустим, из других, таких как, российских хранилищ. Одновременно с этим впервые в республике откроют центр редких книг и рукописей", - отметил он.





Кроме того, в школьную программу по литературе для учеников казахстанских школ включат лучшие произведения современных авторов, а рекламировать любую литературу для самых маленьких жителей страны разрешат бесплатно. Также, чтобы привить всем казахстанцам любовь к чтению, в стране создадут межведомственный совет поддержки чтения.



