Обнаружен черный ящик Ту-154 и тела трех погибших

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.





Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.





"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.





Все новости по теме читайте здесь



