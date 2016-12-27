Обнаружен черный ящик Ту-154 и тела трех погибших
27 декабря 2016, 10:52
В ближайшее время бортовой самописец будет извлечен из воды.
Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один черный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник.
Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.
"В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.
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Фото © Артур Лебедев/ТАСС
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