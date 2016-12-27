Интеллектуальная собственность

А.С.Дощанова,

Судья Специализированного межрайонного

экономического суда города Астаны

Интеллектуальная собственность — в широком понимании термин означает закреплённое законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определённые формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.

Что является интеллектуальной собственностью в Республике Казахстан?

Интеллектуальная собственность - это результаты интеллектуальной творческой деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг. Иными словами, интеллектуальная собственность делится на два типа: первый - это произведения искусства, творческие и научные разработки, ноу-хау, второй тип включает в себя то, чем компания или лицо может отличаться от остальных, товарные знаки, логотип, слоган и пр. Подобная классификация отражена в статье 961 Гражданского Кодекса.

К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:

- произведения науки, литературы и искусства;

- исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного и кабельного вещания;

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;

- селекционные достижения;

- топологии интегральных микросхем;

- нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);

- другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом или иными НПА (нормативно-правовыми актами).

К средствам индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг относятся:

- фирменные наименования;

- товарные знаки (знаки обслуживания);

- наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров;

- другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательными актами (логотип, слоган).

Порядок регистрации прав на произведения интеллектуальной и творческой деятельности

Комитет интеллектуальной собственности МЮ РК оказывает услугу регистрации прав на произведения, охраняемые авторским правом. К таким произведениям относятся:

- литературные, научные, драматические, сценарные произведения;

- музыкальные произведения с текстом или без текста и музыкально-драматические произведения;

- произведения хореографии, пантомимы, аудиовизуальные произведения;

- произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства;

- произведения живописи, скульптуры, графики, изобразительного и прикладного искусства;

- фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, а также на карты, планы, эскизы, иллюстрации и трехмерные произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

- программы для электронной вычислительной машины (далее - ЭВМ) или баз данных.

Для того, чтобы зарегистрировать права на эти объекты, необходимо предоставить заполненное заявление, копию документа, удостоверяющего личность, и экземпляр произведения либо носитель с записью аудио-визуального произведения, эскизы чертежи или иное в зависимости от типа результата деятельности.

Решение принимается в течение 20 рабочих дней, в итоге вы получите свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права в бумажном виде.

Порядок получения патента для защиты промышленной собственности

Согласно статье 1 Патентного Закона РК к объектам промышленной собственности относят изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В соответствии с 6 статей того же закона изобретению предоставляется правовая охрана, если:

- оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо;

- оно является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники;

- имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники;

- оно является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В качестве изобретения охраняются технические решения в любой области, относящиеся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных), способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), а также применению известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

Не признаются изобретениями (согласно статье 6 Патентного Закона РК):

- открытия, научные теории и математические методы;

- методы организации и управления хозяйством;

- условные обозначения, расписания, правила;

- правила и методы выполнения умственных операций, проведения игр;

- программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;

- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

- предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;

- предложения, противоречащие общественному порядку, принципам гуманности и морали.

К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство). Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из сведений об уровне техники.

К промышленному образцу относится художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным.

Обладателем патента может быть как автор образца, модели или изобретения, так и работодатель, если в вашем трудовом договоре не оговорено иное.

Для того, чтобы запатентовать изобретение, необходимо подать заявку в Национальный Институт интеллектуальной собственности МЮ РК.