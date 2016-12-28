Найдены останки еще нескольких погибших в результате катастрофы Ту-154

Кроме того, на месте крушения найдены несколько крупных обломков лайнера.

Спасатели на месте крушения Ту-154 под Сочи обнаружили несколько фрагментов тел погибших, сообщил в среду утром сообщил в среду утром "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.





"Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал источник.





Кроме того, на месте крушения найдены несколько крупных обломков лайнера. "Проводится операция по их подъему", - сказал собеседник агентства.





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