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Найдены останки еще нескольких погибших в результате катастрофы Ту-154

28 декабря 2016, 10:57

Кроме того, на месте крушения найдены несколько крупных обломков лайнера.


Спасатели на месте крушения Ту-154 под Сочи обнаружили несколько фрагментов тел погибших, сообщил в среду утром "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек", - сказал источник.

Кроме того, на месте крушения найдены несколько крупных обломков лайнера. "Проводится операция по их подъему", - сказал собеседник агентства.

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Фото: ТАСС, Артур Лебедев

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