Акишев рассказал о мерах по усилению защиты прав должников

В текущем законопроекте определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке. Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе рассмотрения проекта Закона «О коллекторской деятельности» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





«Принципиально важным считаем введение обязательной регистрации коллекторов и последующий контроль со стороны Национального Банка. Соответственно, в поле зрения Национального Банка будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов», – подчеркнул глава Нацбанка. По его словам, Национальный Банк обладает необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы оперативно реагировать на обращение заемщиков.





Д. Акишев также отметил, что важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать к взаимодействию с заемщиками только лиц, обладающих безупречной репутацией. А введение официального статуса и регулирования коллекторской деятельности как механизма досудебной медиации способно переломить созданный негативный образ коллекторов.





Председатель НБРК подчеркнул, что законопроектом установлен исчерпывающий порядок и правила взаимодействия коллекторского агентства и должника.





«Предусматриваются прямые ограничения. В течение дня не допускается более 1-го личного контакта и 3-х телефонных переговоров, а время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные дни, а время взаимодействия в выходные, по сравнению с будними, будут установлены короче на 6 часов», – пояснил он.





Законопроект обязывает коллекторские агентства проводить аудио- и видеофиксацию переговоров с должником и обеспечить сохранность персональной информации.





Как отметил Д. Акишев, законопроект предполагает повышение социальной ответственности должника. «Должник должен идти на контакт со своим кредитором, с коллекторским агентством», – подчеркнул глава Нацбанка.