 
Облачно: снег
-10°

Павлодар

Облачно: снег

Вероятность осадков: 90%

Влажность: 92%

Давление: 755 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.90

28 декабря 

Курс НБРК

333.34

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.20

Продажа

333.90

АСТАНА

Покупка

333.50

Продажа

334.50

Подробнее
349.00

28 декабря 

Курс НБРК

348.34

-

АЛМАТЫ

Покупка

346.00

Продажа

349.00

АСТАНА

Покупка

347.50

Продажа

350.00

Подробнее
Новости за сегодня

Акишев рассказал о мерах по усилению защиты прав должников

28 декабря 2016, 11:03

Законопроектом установлен исчерпывающий порядок и правила взаимодействия коллекторского агентства и должника.


В текущем законопроекте определен четкий перечень способов взаимодействия коллекторского агентства с должником. Действия, выходящие за рамки указанного перечня, будут запрещены, а их совершение жестко преследоваться в административном и уголовном порядке. Об этом рассказал председатель Национального Банка РК Данияр Акишев в ходе рассмотрения проекта Закона «О коллекторской деятельности» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Принципиально важным считаем введение обязательной регистрации коллекторов и последующий контроль со стороны Национального Банка. Соответственно, в поле зрения Национального Банка будут находиться жалобы заемщиков на противоправные действия коллекторов», – подчеркнул глава Нацбанка. По его словам, Национальный Банк обладает необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами, чтобы оперативно реагировать на обращение заемщиков.

Д. Акишев также отметил, что важным условием добросовестности коллекторских организаций является прозрачная структура собственности и управления, которая позволит допускать к взаимодействию с заемщиками только лиц, обладающих безупречной репутацией. А введение официального статуса и регулирования коллекторской деятельности как механизма досудебной медиации способно переломить созданный негативный образ коллекторов.

Председатель НБРК подчеркнул, что законопроектом установлен исчерпывающий порядок и правила взаимодействия коллекторского агентства и должника.

«Предусматриваются прямые ограничения. В течение дня не допускается более 1-го личного контакта и 3-х телефонных переговоров, а время выбора взаимодействия сохраняется за должником. Любые личные контакты запрещены в праздничные дни, а время взаимодействия в выходные, по сравнению с будними, будут установлены короче на 6 часов», – пояснил он.

Законопроект обязывает коллекторские агентства проводить аудио- и видеофиксацию переговоров с должником и обеспечить сохранность персональной информации.

Как отметил Д. Акишев, законопроект предполагает повышение социальной ответственности должника. «Должник должен идти на контакт со своим кредитором, с коллекторским агентством», – подчеркнул глава Нацбанка.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код