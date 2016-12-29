Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
29 декабря 2016, 09:31
В ведомстве заявили, что обращать внимание на карикатуры французского журнала на тему крушения российского самолета "унизительно для нормального человека".
Обращать внимание на карикатуры французского сатирического журнала Charlie Hebdo на на тему крушения самолета Ту-154 над Черным морем "унизительно для нормального человека". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека", - сказал Конашенков. "Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей", - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем", - добавил он.По его словам, в связи с этим "неудивительно, что как-то приутихли те из наших "сограждан", которые не так давно позировали на селфи в майках Je suis Charlie (Я - Шарли)".
В новом номере Charlie Hebdo были опубликованы карикатуры, посвященные крушению самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи и убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова.
Сатирический еженедельник ранее уже публиковал противоречивые карикатуры на связанные с Россией темы. В 2015 году на страницах Charlie Hebdo появились рисунки о крушении самолета А321 "Когалымавиа" в Египте, которые вызвали резкий протест со стороны РФ. В МИД Франции заявили, что сотрудники редакции еженедельника имеют право свободно выражать собственное мнение.
В октябре 2016 года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.
7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения террористов на редакцию Charlie Hebdo были убиты 12 человек, 11 получили ранения. После теракта возникло гражданское движение Je suis Charlie в знак солидарности с убитыми журналистами и в поддержку свободы слова. Оно получило поддержку не только во Франции, но и по всему миру.
Фото gordonua.com
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