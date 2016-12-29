Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека", - сказал Конашенков. "Если подобное, не поворачивается язык сказать, "творчество", и есть проявление подлинных "западных ценностей", - их обладатели и защитники обречены. По меньшей мере, на одиночество в будущем", - добавил он.По его словам, в связи с этим "неудивительно, что как-то приутихли те из наших "сограждан", которые не так давно позировали на селфи в майках Je suis Charlie (Я - Шарли)".

Сатирический еженедельник ранее уже публиковал противоречивые карикатуры на связанные с Россией темы. В 2015 году на страницах Charlie Hebdo появились рисунки о крушении самолета А321 "Когалымавиа" в Египте, которые вызвали резкий протест со стороны РФ. В МИД Франции заявили, что сотрудники редакции еженедельника имеют право свободно выражать собственное мнение.





В октябре 2016 года появились публикации по поводу открытия в Париже Российского православного духовно-культурного центра.





7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения террористов на редакцию Charlie Hebdo были убиты 12 человек, 11 получили ранения. После теракта возникло гражданское движение Je suis Charlie в знак солидарности с убитыми журналистами и в поддержку свободы слова. Оно получило поддержку не только во Франции, но и по всему миру.



