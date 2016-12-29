Тела 19 погибших при крушении Ту-154 подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность 19 тел погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море, 17 из них и все фрагменты тел доставлены в Москву

"На месте крушения самолета на поверхность подняты 19 тел погибших, 17 из них, а также все фрагменты тел доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы", - сказал собеседник агентства.





Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих