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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встал на лыжи

29 декабря 2016, 12:16

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию второй этап этого уникального спортивно-туристического комплекса.


Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей посетил Горнолыжный комплекс "Сафед-Дара" и покатался на лыжах, сообщается на сайте президента.

Горнолыжный комплекс «Сафед-Дара» реконструирован ООО «Сафед-Дара» и превращен в зону отдыха, развлечений и спортивных занятий по различным зимним видам спорта.

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию второй этап этого уникального спортивно-туристического комплекса, состоящего из двухэтажного здания ресторана, актового зала, пункта аренды лыжного инвентаря, детских развлекательных площадок, большого катка для катания на коньках и игры в хоккей, канатной дороги.

Каток для ледовых игр является первым в истории спорта Таджикистана, он позволяет в будущем сделать массовым зимние виды спорта в стране.






Фото: с www.prezident.tj



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