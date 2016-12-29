Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встал на лыжи
29 декабря 2016, 12:16
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию второй этап этого уникального спортивно-туристического комплекса.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с семьей посетил Горнолыжный комплекс "Сафед-Дара" и покатался на лыжах, сообщается на сайте президента.
Горнолыжный комплекс «Сафед-Дара» реконструирован ООО «Сафед-Дара» и превращен в зону отдыха, развлечений и спортивных занятий по различным зимним видам спорта.
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию второй этап этого уникального спортивно-туристического комплекса, состоящего из двухэтажного здания ресторана, актового зала, пункта аренды лыжного инвентаря, детских развлекательных площадок, большого катка для катания на коньках и игры в хоккей, канатной дороги.
Каток для ледовых игр является первым в истории спорта Таджикистана, он позволяет в будущем сделать массовым зимние виды спорта в стране.
Фото: с www.prezident.tj
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