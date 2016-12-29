Законопроект о пастбищах одобрил Сенат

Почти треть пастбищных угодий истощены и этот объем увеличивается с каждым годом.





«Глава государства поставил задачу по развитию животноводства, но для этого нужны пастбища. Действительно, 187 млн га пастбищных угодий, являющиеся природным богатством, в животноводстве не возобновляются. Это самый главный вопрос, волнующий сельских жителей, составляющих более 45% всего населения страны», - сказал депутат Мажилиса Жексенбай Дуйсебаев, представляя документ в Сенате.





Он проинформировал, что на данный момент доля пастбищных земель составляет 70% земельных ресурсов сельского хозяйства.





«Фактически только 43% или 80 млн га приходится на долю действующих пастбищ, их них 27% истощены, то есть подвергнуты деградации и этот объем увеличивается с каждым годом. Если рассчитать на поголовье имеющего скота, то в среднем не превышает 2-3 га, в некоторых регионах меньше, а по нормам должно быть не меньше 5 га. Возникает вопрос, имея такую обширную территорию, почему не хватает пастбищ», - указал мажилисмен.





Он подчеркнул, что основной причиной возникновения такой ситуации является отсутствие законодательного регулирования общественных отношений в сфере использования пастбищ. В соседних странах, таких как Россия, Монголия есть отдельный закон о пастбищах, а в Казахстане - нет. По его мнению, ситуацию на огромной территории пастбищных земель необходимо пересмотреть коренным образом.





Как перечислил Ж. Дуйсебаев, необходимо, во-первых, разгрузить площадь пастбищ вокруг населенных пунктов согласно допустимой норме нагрузки. Во-вторых, снять существующие барьеры между собственниками земель и пастбищепользователями. В-третьих, дать полномочия на законодательном уровне местным исполнительным и представительным органам, органам местного самоуправления для регулирования по рациональному использованию пастбищ.





По его словам, предлагаемые законопроекты дают возможность своевременно регулировать, планировать и управлять огромными территориями пастбищных угодий.





«В законопроектах предусматривается ряд правовых норм, прежде всего, предусмотрена компетенция Правительства по определению уполномоченного органа по управлению использования пастбищ», - сообщил депутат.





«Кроме того, определена компетенция местного исполнительного органа, района и акимов города, районного значения, поселка, села, сельского округа, а также вопросы, отнесенные к ведению органов местного самоуправления. Заложены нормы по объединению пастбищ пользователей по их правам и обязанностям. Определен порядок представления и использования отгонных пастбищ. Предусмотрена норма по управлению пастбищами и их использованию», - добавил Ж. Дуйсебаев.





Лесной, Также на пленарном заседании сенаторы одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования пастбищ». Данным документом приводятся в соответствие нормы законопроекта с законодательством, им вносятся дополнения и изменения в три кодекса: Земельный, Водный кодексы РК , а также в два закона: об особо охраняемых природных территориях, о ветеринарии, о местном государственном управлении и самоуправлении, где установлено, что земли, находящиеся в составе земель лесного, водного фонда, особо охраняемых природных территорий предоставляются гражданам, как для содержания частного подворья, так и для ведения крестьянского и сельского хозяйства на основании рекомендации органов местного самоуправления.





Автор Ксения Давыдова, Астана