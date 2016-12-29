Взрыва на борту Ту-154 не было
29 декабря 2016, 16:24
Тем не менее, версия теракта еще рассматривается, а окончательные выводы о причинах авиакатастрофы ожидаются не ранее, чем через месяц.
Взрыва на борту разбившегося под Сочи самолета Минобороны Ту-154 не было, сообщили в Минобороны РФ, передает "Интерфакс".
"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было", - сказал на пресс-конференции в Москве в четверг начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов. Однако, отметил он, версия теракта пока не снимается.
Он добавил, что число версий причин катастрофы самолета сократилось с 15 в два раза. "В начале расследования авиационного происшествия было выдвинуто со стороны комиссии более 15 версий. Когда мы получили в распоряжение комиссии (данные) объективного контроля с двух накопителей, количество версий уменьшилось в два раза" - сказал Байнетов.
Окончательные выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 будут сделаны не ранее, чем через месяц, уточнил он. По его словам, чтобы детально изучить все параметры работы двигателя, самолетных систем, проанализировать весь полет и расшифровать данные бортовых самописцев понадобится не менее 10 суток.
"Эти сроки я говорю исходя из той обстановки, которая сейчас есть, из анализа тех материалов, которые имеются в комиссии, а также руководствуясь правилами расследования авиационных происшествий с государственными судами российской авиации", - сказал Байнетов.
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Фото © РИА Новости. МЧС РФ
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